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Айва здивує смаком: три рецепти варення, які варто приготувати
Для заготівель найкраще підходять стиглі, ароматні плоди без темних плям і пошкоджень. Стигла айва зазвичай має насичений жовтий колір і виразний фруктовий запа
Восени достигає айва — ароматний фрукт із характерною кислинкою, який після термічної обробки стає ніжнішим і набуває красивого бурштинового відтінку. З неї виходить густе варення з м’якими шматочками плодів, яке чудово смакує з млинцями, сирниками, тостами або просто до чаю.
ТСН.ua підготував три прості рецепти варення з айви.
Класичне варення з айви
Інгредієнти:
1 кг очищеної айви
800 г цукру
300 мл води
1 ст. л. лимонного соку
Приготування
Айву ретельно помийте, розріжте на четвертинки та видаліть серцевину з насінням. Наріжте плоди тонкими скибочками. Шкірку можна залишити: вона додає аромату, а під час варіння допомагає сиропу ставати густішим.
У каструлі змішайте воду із цукром і доведіть до кипіння. Варіть кілька хвилин, доки кристали повністю не розчиняться. Додайте айву, обережно перемішайте й проваріть 10–15 хв на слабкому вогні.
Зніміть каструлю з плити та залиште варення на 6–8 год. або на ніч. За цей час шматочки просочаться сиропом.
Потім знову доведіть до кипіння та варіть ще 15–20 хв, обережно знімаючи піну. Наприкінці додайте лимонний сік.
Гаряче варення розкладіть у чисті стерилізовані банки, герметично закрийте кришками.
Варення з айви та апельсина
Інгредієнти:
1 кг очищеної айви
700–800 г цукру
1 великий апельсин
250 мл води
1 ст. л. лимонного соку
Приготування
Айву помийте, видаліть серцевину та наріжте невеликими скибочками. Апельсин ретельно вимийте. Зніміть трохи цедри, не зачіпаючи білу гірку частину шкірки, а з м’якоті видаліть кісточки й наріжте її шматочками.
У каструлі закип’ятіть воду із цукром. Додайте айву й варіть на слабкому вогні 10–15 хв. Зніміть із плити та залиште на 5–6 год.
Після настоювання додайте апельсинову м’якоть і цедру. Доведіть до кипіння та варіть ще 20–25 хв, періодично помішуючи. Наприкінці додайте трохи лимонного соку.
Гаряче варення розкладіть у стерилізовані банки та герметично закрийте.
Варення з айви та яблук
Інгредієнти:
700 г очищеної айви
500 г яблук
900 г цукру
300 мл води
1 ч. л. кориці
1 ст. л. лимонного соку
Приготування:
Айву помийте, очистьте від серцевини та наріжте скибочками. Яблука помийте, видаліть насіння і наріжте часточками. Якщо шкірка тонка, її можна не знімати.
У каструлі закип’ятіть воду із цукром. Додайте айву та варіть 15 хв на слабкому вогні. Потім зніміть каструлю з плити й залиште на 4–6 год, щоб фрукти просочилися сиропом.
Додайте яблука та знову доведіть суміш до кипіння. Варіть ще 20–25 хв, обережно перемішуючи, щоб шматочки не розпадалися. За бажанням додайте корицю й трохи лимонного соку наприкінці приготування.
Гаряче варення розкладіть у стерилізовані банки, герметично закрийте та використовуйте перевірений спосіб консервування для безпечного тривалого зберігання.