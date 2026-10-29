Айва здивує смаком: три рецепти варення, які варто приготувати

Восени достигає айва — ароматний фрукт із характерною кислинкою, який після термічної обробки стає ніжнішим і набуває красивого бурштинового відтінку. З неї виходить густе варення з м’якими шматочками плодів, яке чудово смакує з млинцями, сирниками, тостами або просто до чаю.

ТСН.ua підготував три прості рецепти варення з айви.

Інгредієнти:

Приготування

Айву ретельно помийте, розріжте на четвертинки та видаліть серцевину з насінням. Наріжте плоди тонкими скибочками. Шкірку можна залишити: вона додає аромату, а під час варіння допомагає сиропу ставати густішим.

У каструлі змішайте воду із цукром і доведіть до кипіння. Варіть кілька хвилин, доки кристали повністю не розчиняться. Додайте айву, обережно перемішайте й проваріть 10–15 хв на слабкому вогні.

Зніміть каструлю з плити та залиште варення на 6–8 год. або на ніч. За цей час шматочки просочаться сиропом.

Потім знову доведіть до кипіння та варіть ще 15–20 хв, обережно знімаючи піну. Наприкінці додайте лимонний сік.