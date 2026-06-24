Вареники на парі з черешнею: простий рецепт, а смачнющі як у мами

Реклама

Літо у самому розпалі і одним із найкращих сезонних десертів вважаються вареники на пару з черешнею. Вони виходять особливо ніжними, пухкими та соковитими, а ягоди всередині зберігають свій природний смак і аромат.

Розповідаємо, як зробити страву, яка точно сподобається всій родині, у матеріалі ТСН.ua.

Чому вареники на парі виходять смачнішими

На відміну від виробів, які варять у воді, приготовані на парі залишаються м’якими та повітряними. Вони не розварюються, не злипаються і добре тримають форму.

Реклама

Крім того, парова обробка дозволяє зберегти більше соку всередині ягід, тому кожен вареник виходить особливо ароматним. Саме тому багато хто обирає цей спосіб приготування для літніх фруктових начинок.

Які продукти знадобляться

Для тіста:

500 г борошна;

250 мл кефіру;

1 яйце;

1 чайна ложка соди;

дрібка солі;

1 столова ложка цукру.

Для начинки:

500–600 г черешні;

3–4 столові ложки цукру;

1 столова ложка крохмалю.

Для подачі:

Реклама

сметана;

вершкове масло;

цукрова пудра за бажанням.

Як підготувати черешню для начинки

Ягоди необхідно ретельно помити та видалити кісточки. Якщо черешня дуже соковита, варто змішати її з невеликою кількістю крохмалю. Це допоможе втримати сік усередині під час приготування. Для більш насиченого смаку можна поєднати світлі та темні сорти плодів.

Цукор краще додавати безпосередньо перед ліпленням, щоб ягоди не встигли пустити багато рідини.

Рецепт пухкого тіста

У глибокій мисці змішайте кефір, яйце, сіль і цукор. Після цього додайте соду та поступово всипайте просіяне борошно. Замісіть м’яке еластичне тісто, яке не прилипатиме до рук. Накрийте його рушником і залиште на 15–20 хвилин відпочити.

За цей час структура стане більш однорідною, а готові вареники будуть ніжними та пишними.

Реклама

Як правильно ліпити вареники

Тісто розкачайте пластом завтовшки близько 5 міліметрів. За допомогою склянки виріжте кружечки. У центр кожної заготовки покладіть кілька ягід та трохи цукру. Краї ретельно защипніть, щоб під час приготування начинка не витікала.

Не варто класти занадто багато черешні — надлишок соку може пошкодити шов.

Скільки часу варити на парі

Готові вироби викладають у пароварку або на решітку над каструлею з киплячою водою. Між ними потрібно залишати невелику відстань, оскільки під час термічної обробки тісто збільшується в об’ємі.

Зазвичай вареники готуються 7–10 хвилин після закипання води. Точний час залежить від їхнього розміру. Після приготування бажано одразу змастити поверхню вершковим маслом, щоб вони не злиплися.

Реклама

З чим подавати вареники з черешнею

Класичний варіант подачі — зі сметаною. Також добре смакують:

вершковий соус;

мед;

ягідний сироп;

збиті вершки;

цукрова пудра.

Деякі господині додатково поливають страву соком, який виділився з черешні під час підготовки начинки.

Поради для ідеального результату

Щоб вареники вийшли особливо смачними, варто дотримуватися кількох рекомендацій:

використовуйте свіжу стиглу черешню;

обов’язково просіюйте борошно;

не робіть тісто занадто тугим;

додавайте цукор безпосередньо перед ліпленням;

не переварюйте вироби на парі.

Саме ці дрібниці допомагають отримати повітряні вареники з соковитою фруктовою начинкою.

Реклама

Новини партнерів