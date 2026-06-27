Вареники на парі з чорницею: дуже легкий рецепт, а смакує як у ресторані

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Сезон чорниці — чудова нагода приготувати домашні вареники на парі. На відміну від зварених у воді, вони виходять особливо м’якими, пишними та добре утримують соковиту ягідну начинку. При цьому на весь процес знадобиться близько 40–50 хвилин.

Як це зробити — розповідаємо у матеріалі ТСН.ua.

Кулінари рекомендують готувати тісто на кефірі із содою — саме воно забезпечує характерну пухку текстуру після приготування на парі.

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Які інгредієнти знадобляться

Для тіста:

300 г пшеничного борошна;

200 мл кефіру;

1 ст. л. цукру;

½ ч. л. соди;

дрібка солі;

1,5 ст. л. рослинної олії.

Для начинки:

250–300 г свіжої чорниці;

3–4 ст. л. цукру.

Для подачі знадобляться сметана, вершкове масло або мед — за смаком.

Як приготувати тісто

У глибокій мисці змішайте кефір, сіль, цукор і рослинну олію. Додайте соду та перемішайте. Поступово всипайте просіяне борошно й замісіть м’яке еластичне тісто. Воно не повинно липнути до рук, але й не має бути занадто тугим.

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Після замішування накрийте тісто рушником або харчовою плівкою й залиште відпочити на 15–20 хвилин. За цей час клейковина стане більш еластичною, а вареники легше ліпитимуться.

Як правильно сформувати вареники

Розкачайте тісто завтовшки приблизно 3–4 мм і виріжте кружечки. У центр кожного покладіть половину чайної ложки цукру, а зверху — жменю чорниці. Саме така послідовність важлива: якщо спочатку покласти цукор, ягоди виділятимуть менше соку під час ліплення, а начинка не витікатиме. Після цього щільно защипніть краї.

Скільки варити на пару

Змастіть решітку пароварки або сито невеликою кількістю олії. Викладайте вареники так, щоб вони не торкалися один одного, адже під час приготування тісто збільшиться в об’ємі.

Після закипання води готуйте вареники 5–6 хвилин під кришкою. Цього часу достатньо, щоб тісто стало пухким, а ягоди всередині пустили ароматний сік.

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Як подавати

Готові вареники бажано одразу змастити вершковим маслом або злегка присипати цукром — так вони не злипнуться.

Подавати їх найкраще зі:

сметаною;

медом;

вершковим маслом;

натуральним йогуртом.

Корисні поради

Щоб вареники вдалися з першого разу, варто дотримуватися кількох простих правил:

використовуйте суху й перебрану чорницю;

не кладіть занадто багато ягід, щоб вареники не розірвалися;

не перетримуйте їх на парі — оптимальний час становить 5–6 хвилин;

подавайте страву гарячою — тоді тісто залишається максимально ніжним, а начинка соковитою.

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