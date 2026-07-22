Вареники на парі з малиною: дуже простий рецепт, а смачнющі наче бабусині

Як приготувати вареники на парі з малиною / © Credits

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Сезон малини — чудова нагода потішити рідних домашньою випічкою та традиційними українськими стравами. Одним із найкращих варіантів стануть вареники на пару з соковитою малиною. Завдяки такому способу приготування тісто виходить надзвичайно м’яким, пишним і ніжним, а ягідна начинка зберігає свій аромат та природну солодкість.

Щоб їх приготувати, знадобляться доступні продукти, а сам процес не потребує особливих кулінарних навичок. Як це зробити — розповідаємо у матеріалі ТСН.ua.

Які інгредієнти знадобляться

Для тіста:

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кефір — 250 мл;

пшеничне борошно — 450–500 г;

яйце — 1 шт.;

цукор — 1 ст. л.;

сода — 1 ч. л.;

сіль — дрібка.

Для начинки:

свіжа малина — 300–350 г;

цукор — 3–4 ст. л.;

крохмаль — 1 ч. л. (за бажанням, щоб ягоди пустили менше соку).

Для подачі:

вершкове масло;

сметана;

мед або цукрова пудра.

Як замісити ніжне тісто

У глибоку миску влийте кефір кімнатної температури, додайте яйце, сіль і цукор. Перемішайте до однорідності.

Просійте борошно разом із содою та поступово введіть його до рідких інгредієнтів. Замісіть м’яке еластичне тісто, яке не прилипає до рук. Не варто забивати його великою кількістю борошна, адже тоді вареники можуть вийти щільними.

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Накрийте тісто рушником або харчовою плівкою й залиште відпочити приблизно на 20 хвилин.

Як приготувати начинку

Малину переберіть і за потреби швидко промийте під прохолодною водою, після чого добре обсушіть. Якщо ягоди дуже соковиті, змішайте цукор із невеликою кількістю крохмалю. Така хитрість допоможе зберегти більше соку всередині вареників.

Як сформувати вареники

Розкачайте тісто пластом завтовшки близько 5 мм. Склянкою виріжте кружечки. У центр кожного кружечка покладіть кілька ягід малини та трохи цукру. Краї ретельно защипніть, щоб під час приготування начинка не витікала.

Як правильно готувати вареники на пару

Змастіть решітку пароварки або сито невеликою кількістю олії. Викладіть вареники на невеликій відстані один від одного, адже під час приготування вони помітно збільшаться в об’ємі. Готуйте на парі приблизно 7–10 хвилин після активного закипання води. Точний час залежить від розміру виробів. Готові вареники перекладіть у миску та одразу додайте шматочок вершкового масла, щоб вони не злипалися.

З чим подавати

Найкраще смакують гарячі вареники зі свіжою сметаною. Також їх можна доповнити медом, ягідним соусом, згущеним молоком або легко присипати цукровою пудрою. Декілька свіжих ягід малини зверху зроблять страву ще більш апетитною.

Корисні поради

Використовуйте суху малину, щоб тісто не розмокало.

Не додавайте багато цукру відразу в начинку, інакше ягоди швидко пустять сік.

Не переварюйте вареники на парі — достатньо 7–10 хвилин.

Якщо готуєте в кілька етапів, тримайте сформовані вареники під рушником, щоб вони не підсихали.

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