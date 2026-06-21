Вареники на парі з полуницею: простий рецепт, а смачні як у бабусі

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Вареники з полуницею на пару — одна з найулюбленіших сезонних страв української кухні. Завдяки паровому способу приготування тісто виходить особливо ніжним і повітряним, а ягоди всередині зберігають соковитість та природний аромат.

Такий варіант вважається найпростішим для новачків, адже вироби не розварюються та не втрачають форму. Але і тут потрібно знати кілька секретів. Їх ми зібрали в матеріалі ТСН.ua.

Чому вареники краще готувати на парі

На відміну від киплячої води, пара делікатно прогріває тісто з усіх боків. Завдяки цьому воно рівномірно піднімається та залишається м’яким навіть після охолодження.

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Крім того, полуниця не контактує безпосередньо з водою, тому начинка не стає водянистою. Усередині зберігається більше соку, що робить смак більш насиченим.

Інгредієнти для тіста

Для приблизно 20 вареників знадобиться:

500 г борошна;

250 мл кефіру;

1 яйце;

1 чайна ложка соди;

1 столова ложка цукру;

дрібка солі.

Для начинки:

400–500 г свіжої полуниці;

2–3 столові ложки цукру;

1 столова ложка крохмалю.

Крохмаль допомагає втримати ягідний сік усередині під час приготування.

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Як приготувати тісто

У великій мисці змішайте кефір, яйце, цукор і сіль. Додайте соду та перемішайте. Поступово всипайте просіяне борошно, замішуючи м’яке еластичне тісто.

Воно не повинно липнути до рук, але й не має бути занадто тугим. Після замішування залиште його відпочити на 15–20 хвилин під рушником. За цей час клейковина розподілиться рівномірніше, і тісто стане податливішим у роботі.

Формування вареників

Полуницю помийте та обсушіть. Великі ягоди розріжте навпіл. Тісто розкачайте завтовшки близько 5 мм і виріжте кружечки. У центр кожного покладіть кілька шматочків полуниці, трохи цукру та дрібку крохмалю. Краї ретельно защипніть, щоб начинка не витікала.

Скільки готувати на парі

Викладіть вареники на решітку пароварки або на марлю, натягнуту над каструлею з киплячою водою. Між виробами залишайте невеликі проміжки, оскільки під час приготування вони збільшаться в об’ємі.

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Готуйте під кришкою приблизно 6–7 хвилин після появи інтенсивної пари. Для великих вареників час можна збільшити до 8 хвилин.

Як подавати

Найкраще смакують щойно приготовані вареники. Їх традиційно подають зі сметаною, вершковим маслом або натуральним йогуртом. Для більш яскравого літнього смаку можна додати свіжі ягоди, трохи цукрової пудри або кілька листочків м’яти.

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