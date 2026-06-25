Вареники на парі з вишнею: легкий рецепт, але смачні наче у бабусі

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Пухкі, ніжні та соковиті вареники з вишнею на парі для багатьох залишаються одним із найтепліших спогадів дитинства. На відміну від зварених у воді, вони виходять повітряними, добре тримають форму та буквально тануть у роті.

Головний секрет — правильне тісто та соковита начинка з легким кисло-солодким смаком. Як їх приготувати — розповідаємо у матеріалі ТСН.ua.

Цей перевірений рецепт дозволить приготувати вареники, які нагадуватимуть ті самі домашні смаколики, якими колись пригощали бабусі.

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Інгредієнти для тіста

500 г борошна;

250 мл кефіру кімнатної температури;

1 яйце;

1 ч. л. соди;

0,5 ч. л. солі;

1 ст. л. цукру.

Для начинки

500 г свіжої або замороженої вишні без кісточок;

100 г цукру;

1 ст. л. крохмалю.

Як замісити ідеальне тісто

У глибокій мисці змішайте кефір, яйце, сіль та цукор. Окремо просійте борошно разом із содою. Поступово додавайте сухі інгредієнти до рідких, замішуючи м’яке еластичне тісто.

Маса не повинна липнути до рук, але й занадто тугою її робити не варто. Саме м’яка структура забезпечує ту характерну пишність після приготування на парі. Накрийте тісто рушником або харчовою плівкою та залиште на 20–30 хвилин відпочити.

Підготовка начинки

Якщо використовуєте свіжу вишню, видаліть кісточки. Заморожені ягоди потрібно попередньо розморозити та злити зайву рідину. Змішайте вишню з крохмалем. Цукор краще додавати безпосередньо під час ліплення, щоб ягоди не пустили багато соку завчасно.

Як правильно ліпити вареники

Тісто розкачайте пластом завтовшки приблизно 5 мм. Склянкою виріжте кружечки. У центр кожної заготовки покладіть трохи вишні та чайну ложку цукру. Краї ретельно защипніть, щоб сік залишився всередині під час приготування.

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Не кладіть надто багато начинки, інакше оболонка може розійтися.

Приготування на парі

Паро́варку або сито змастіть невеликою кількістю олії. Викладіть вареники так, щоб вони не торкалися один одного, адже під час приготування вони збільшаться в об’ємі.

Готуйте 6–8 хвилин після активного утворення пари. Точний час залежить від розміру виробів. Після цього одразу перекладіть вареники в миску та злегка змастіть вершковим маслом, щоб вони не злипалися.

Секрети бабусиного смаку

Використовуйте кефір, а не воду — тісто буде значно ніжнішим.

Не забивайте його зайвим борошном під час замішування.

Додавайте цукор у кожен вареник окремо.

Для більш насиченого аромату можна покласти дрібку ванілі.

Подавайте страву зі сметаною, вершками або ягідним соусом.

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