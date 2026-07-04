Вареники на парі з вишнею на простій сковорідці: рецепт від прабабусі (відео)

Вареники / © Credits

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Вареники з вишнями, приготовані на марлі над парою, — давній кулінарний секрет господинь Тернопільщини. Незвичний спосіб приготування робить тісто особливо ніжним, пухким і соковитим, а сам рецепт передається в родинах уже багато поколінь.

Про це розповіли українки у Tik-Tok.

Головна особливість цієї страви — вареники не смажать і не запікають. Їх готують на парі, використовуючи звичайну марлю, яку натягують над каструлею з киплячою водою.

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Саме такий спосіб дозволяє отримати надзвичайно м’яке тісто, яке чудово поєднується із соковитою вишневою начинкою.

Які інгредієнти знадобляться

Для тіста потрібні:

борошно;

сметана;

яйце;

сода;

цукор;

сіль.

Для начинки знадобляться:

вишні;

цукор;

крохмаль.

Також необхідна чиста марля, яку натягують на каструлю з окропом.

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Як приготувати

Спочатку змішують борошно, соду, цукор і сіль. Потім додають яйце та сметану й замішують м’яке тісто. Його накривають рушником і залишають відпочити приблизно на 15 хвилин.

Для начинки змішують крохмаль із цукром. Після цього тісто розкачують, вирізають круглі заготовки, у центр кожної кладуть трохи суміші крохмалю та цукру, а зверху — дві-чотири вишні. Краї ретельно защипують.

Каструлю приблизно на третину заповнюють водою, зверху щільно натягують марлю й доводять воду до кипіння.

Вареники викладають на тканину на невеликій відстані один від одного, адже під час приготування вони збільшуються в розмірі. Потім накривають кришкою й готують близько п’яти хвилин. Готові пироги щедро змащують вершковим маслом з обох боків.

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Традиційно вареники подають гарячими зі сметаною, а зверху посипають цукром. Саме так вони набувають ніжного вершкового смаку та залишаються такими ж, якими їх готували українські господині багато десятиліть тому.

Нагадаємо, проковтнута ціла кісточка вишні зазвичай не становить небезпеки. Тверда оболонка захищає від виділення ціаніду, і насіння виходить природним шляхом. Ризик виникає лише при розжовуванні кісточок або їх вживанні у великій кількості. Особливо обережними варто бути з дітьми та домашніми тваринами.

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