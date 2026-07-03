Вареники на парі з вишнями та маком: простий рецепт, який виходить з першого разу

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Сезон вишень — чудова нагода приготувати домашні вареники, які буквально тануть у роті. Особливо ніжними вони виходять саме на парі: тісто не розварюється, добре тримає форму й залишається пухким навіть після охолодження.

Родзинкою цього рецепту стане поєднання соковитої вишні з ароматним маком, що додає начинці насиченого смаку. Як готувати — розповідаємо у матеріалі ТСН.ua.

Для приготування не знадобляться складні інгредієнти чи особливі кулінарні навички. Достатньо дотримуватися кількох простих кроків, і результат приємно здивує всю родину.

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Які інгредієнти знадобляться

Для тіста:

500 г борошна;

250 мл кефіру кімнатної температури;

1 яйце;

1 ч. л. соди;

½ ч. л. солі;

1 ст. л. цукру.

Для начинки:

400 г свіжих або розморожених вишень без кісточок;

3–4 ст. л. маку;

3–4 ст. л. цукру;

1 ч. л. крохмалю.

Для подачі:

вершкове масло;

сметана або мед — за бажанням.

Як підготувати мак

Щоб начинка стала більш ароматною, мак варто залити окропом на 15–20 хвилин. Після цього воду потрібно злити, а зерна трохи розтерти у ступці або подрібнити блендером. Завдяки цьому вони краще розкриють свій смак.

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Далі змішайте мак із цукром. Якщо вишні дуже соковиті, додайте чайну ложку крохмалю — він утримає сік усередині вареників.

Приготуйте м’яке тісто

У глибокій мисці з’єднайте кефір, яйце, сіль і цукор. Окремо просійте борошно із содою, після чого поступово всипайте сухі інгредієнти до рідкої суміші. Замісіть м’яке, еластичне тісто, яке майже не липне до рук. Не додавайте занадто багато борошна, інакше готові вареники можуть стати щільними.

Накрийте тісто рушником і залиште відпочити приблизно на 20 хвилин.

Як сформувати вареники

Розкачайте тісто завтовшки близько 5 мм і виріжте кружечки склянкою. У центр кожного покладіть кілька вишень, чайну ложку макової суміші та, за потреби, дрібку крохмалю. Краї добре защипніть, щоб під час приготування начинка залишилася всередині.

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Скільки варити на парі

Змастіть решітку пароварки або сито тонким шаром олії. Викладайте вареники на невеликій відстані один від одного, адже під час приготування вони збільшаться в об’ємі.

Готуйте приблизно 7–9 хвилин після активного утворення пари. Якщо вареники великі, час можна збільшити до 10 хвилин. Одразу після приготування змастіть їх вершковим маслом — так вони не злипнуться та матимуть ще ніжніший смак.

Корисні поради для ідеального результату

Не кладіть надто багато начинки, щоб краї легко з’єднувалися.

Якщо використовуєте заморожені вишні, попередньо добре злийте зайвий сік.

Не перетримуйте вареники на парі, щоб тісто залишилося повітряним.

Подавайте страву гарячою зі сметаною, медом або невеликою кількістю ягідного сиропу.

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