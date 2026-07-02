Вареники з малиною: два перевірені бабусині рецепти, які завжди вдаються

Вареники.

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Малина — одна з улюблених літніх ягід, яка чудово смакує не лише свіжою, а й у домашній випічці та традиційних стравах. Одним із найулюбленіших літніх десертів залишаються пухкі вареники на пару з малиною — ніжні, повітряні та з соковитою ягідною начинкою.

ТСН.ua підготував два прості рецепти вареників на тісті з кефіром і на заварному тісті.

Рецепт вареників стане чудовим варіантом для сімейного сніданку, полуденка або десерту, поки триває сезон свіжої малини.

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Тісто для вареників на кефірі

Інгредієнти

250 мл кефіру

1 ч. л. соди

1 ст. л. цукру

дрібка солі

1 яйце

350 г борошна

малина для начинки + цукор

Приготування

У миску налийте кефір, додайте яйце, сіль, цукор і соду. Добре перемішайте. Поступово додайте просіяне борошно. Замісіть м’яке тісто. Залиште його «відпочити» 15-20 хвилин. Потім розкачайте його та виріжіть кружечки. На кожен кружечок покладіть цукор і кілька ягід малини. Сформуйте і зліпіть вареник. У каструлю налийте воду, зверху поставте решітку чи зав’яжіть марлю. Наверх покладіть вареники. Накрийте кришкою та готуйте на пару приблизно 5–6 хвилин до готовності.

Заварне тісто для вареників

Інгредієнти:

300 мл води

2 ст. л. олії

1 ч. л. солі

500–550 г борошна

1 яйце

малина для начинки

Спосіб приготування:

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У каструлі доведіть до кипіння воду, додайте сіль та олію. Зніміть з вогню і додайте приблизно 200 г борошна. Перемішайте до однорідної маси, аби не було грудочок. Дайте суміші трохи охолонути і лише потім додайте яйце. Добре перемішайте тісто. Поступово додайте решту борошна та замісіть м’яке, еластичне тісто. Накрийте його рушником і залиште «відпочити» на 20–30 хвилин. Розкачайте тісто, виріжте кружечки, покладіть у центр малину і додайте трохи цукру. Добре защипніть краї. Варіть у киплячій воді 3–4 хвилини після того, як вареники спливуть на поверхню.

Нагадаємо, ми ділилися рецептом вареників на пару з полуницею та шовковицею на кефірному тісті.

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