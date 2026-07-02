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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
122
Час на прочитання
2 хв

Вареники з малиною: два перевірені бабусині рецепти, які завжди вдаються

І керівне, і заварне тісто виходить дуже ніжним, еластичним, не розварюється та чудово поєднується із соковитою малиною.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Вареники.

Вареники.

Малина — одна з улюблених літніх ягід, яка чудово смакує не лише свіжою, а й у домашній випічці та традиційних стравах. Одним із найулюбленіших літніх десертів залишаються пухкі вареники на пару з малиною — ніжні, повітряні та з соковитою ягідною начинкою.

ТСН.ua підготував два прості рецепти вареників на тісті з кефіром і на заварному тісті.

Рецепт вареників стане чудовим варіантом для сімейного сніданку, полуденка або десерту, поки триває сезон свіжої малини.

Тісто для вареників на кефірі

Інгредієнти

  • 250 мл кефіру

  • 1 ч. л. соди

  • 1 ст. л. цукру

  • дрібка солі

  • 1 яйце

  • 350 г борошна

  • малина для начинки + цукор

Приготування

  1. У миску налийте кефір, додайте яйце, сіль, цукор і соду. Добре перемішайте.

  2. Поступово додайте просіяне борошно. Замісіть м’яке тісто. Залиште його «відпочити» 15-20 хвилин. Потім розкачайте його та виріжіть кружечки.

  3. На кожен кружечок покладіть цукор і кілька ягід малини. Сформуйте і зліпіть вареник.

  4. У каструлю налийте воду, зверху поставте решітку чи зав’яжіть марлю. Наверх покладіть вареники. Накрийте кришкою та готуйте на пару приблизно 5–6 хвилин до готовності.

Заварне тісто для вареників

Інгредієнти:

  • 300 мл води

  • 2 ст. л. олії

  • 1 ч. л. солі

  • 500–550 г борошна

  • 1 яйце

  • малина для начинки

Спосіб приготування:

  1. У каструлі доведіть до кипіння воду, додайте сіль та олію. Зніміть з вогню і додайте приблизно 200 г борошна. Перемішайте до однорідної маси, аби не було грудочок.

  2. Дайте суміші трохи охолонути і лише потім додайте яйце. Добре перемішайте тісто.

  3. Поступово додайте решту борошна та замісіть м’яке, еластичне тісто. Накрийте його рушником і залиште «відпочити» на 20–30 хвилин.

  4. Розкачайте тісто, виріжте кружечки, покладіть у центр малину і додайте трохи цукру. Добре защипніть краї.

  5. Варіть у киплячій воді 3–4 хвилини після того, як вареники спливуть на поверхню.

Нагадаємо, ми ділилися рецептом вареників на пару з полуницею та шовковицею на кефірному тісті.

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Дата публікації
Кількість переглядів
122
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