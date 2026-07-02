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Вареники з малиною: два перевірені бабусині рецепти, які завжди вдаються
І керівне, і заварне тісто виходить дуже ніжним, еластичним, не розварюється та чудово поєднується із соковитою малиною.
Малина — одна з улюблених літніх ягід, яка чудово смакує не лише свіжою, а й у домашній випічці та традиційних стравах. Одним із найулюбленіших літніх десертів залишаються пухкі вареники на пару з малиною — ніжні, повітряні та з соковитою ягідною начинкою.
ТСН.ua підготував два прості рецепти вареників на тісті з кефіром і на заварному тісті.
Рецепт вареників стане чудовим варіантом для сімейного сніданку, полуденка або десерту, поки триває сезон свіжої малини.
Тісто для вареників на кефірі
Інгредієнти
250 мл кефіру
1 ч. л. соди
1 ст. л. цукру
дрібка солі
1 яйце
350 г борошна
малина для начинки + цукор
Приготування
У миску налийте кефір, додайте яйце, сіль, цукор і соду. Добре перемішайте.
Поступово додайте просіяне борошно. Замісіть м’яке тісто. Залиште його «відпочити» 15-20 хвилин. Потім розкачайте його та виріжіть кружечки.
На кожен кружечок покладіть цукор і кілька ягід малини. Сформуйте і зліпіть вареник.
У каструлю налийте воду, зверху поставте решітку чи зав’яжіть марлю. Наверх покладіть вареники. Накрийте кришкою та готуйте на пару приблизно 5–6 хвилин до готовності.
Заварне тісто для вареників
Інгредієнти:
300 мл води
2 ст. л. олії
1 ч. л. солі
500–550 г борошна
1 яйце
малина для начинки
Спосіб приготування:
У каструлі доведіть до кипіння воду, додайте сіль та олію. Зніміть з вогню і додайте приблизно 200 г борошна. Перемішайте до однорідної маси, аби не було грудочок.
Дайте суміші трохи охолонути і лише потім додайте яйце. Добре перемішайте тісто.
Поступово додайте решту борошна та замісіть м’яке, еластичне тісто. Накрийте його рушником і залиште «відпочити» на 20–30 хвилин.
Розкачайте тісто, виріжте кружечки, покладіть у центр малину і додайте трохи цукру. Добре защипніть краї.
Варіть у киплячій воді 3–4 хвилини після того, як вареники спливуть на поверхню.
Нагадаємо, ми ділилися рецептом вареників на пару з полуницею та шовковицею на кефірному тісті.