Вареники з полуницею: як приготувати так, щоб начинка не витікала

Вареники з полуницею / © Pexels

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Вареники з полуницею — одна з найсмачніших літніх страв, але з ними часто виникає одна проблема: ягоди пускають сік, тісто розклеюється, а начинка витікає у воду. Щоб цього не сталося, важливо правильно підготувати полуницю, не переборщити з цукром і добре зліпити краї.

ТСН.ua розповідає детальніше.

Яку полуницю брати для вареників

Для вареників найкраще підходить стигла, але не надто м’яка полуниця. Ягоди мають бути солодкими, щільними і без зайвої вологи.

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Якщо полуниця дуже велика, її краще нарізати на кілька частин. Дрібні ягоди можна класти цілими. Пом’яту полуницю теж можна використати, але її потрібно добре відцідити від соку.

Що додати до полуниці, щоб начинка не витікала

Головний секрет — не змішувати полуницю з цукром заздалегідь. Якщо засипати ягоди цукром і залишити їх надовго, вони швидко пустять багато соку.

Краще класти полуницю прямо на кружечок тіста, а зверху додавати трохи цукру. Також можна додати дрібку крохмалю — він допоможе загустити сік усередині вареника.

На одну порцію начинки достатньо буквально трохи крохмалю. Якщо додати забагато, начинка може стати занадто щільною.

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Тісто для вареників з полуницею

Для солодких вареників добре підходить м’яке еластичне тісто на воді. Воно має легко розкачуватися, але не рватися під час ліплення.

Інгредієнти для тіста

борошно — 500 г

тепла вода — 250 мл

яйце — 1 шт.

олія — 1 ст. л.

сіль — дрібка

Як приготувати тісто

У миску просійте борошно, додайте сіль, яйце, олію і теплу воду. Замісіть м’яке тісто. Якщо воно липне до рук, додайте ще трохи борошна.

Готове тісто накрийте рушником або плівкою і залиште на 20–30 хвилин. Після цього з ним буде легше працювати.

Як ліпити вареники з полуницею

Розкачайте тісто тонким шаром і виріжте кружечки склянкою. На кожен кружечок покладіть кілька шматочків полуниці, трохи цукру і дрібку крохмалю.

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Краї вареника потрібно щільно защипнути. Якщо на край тіста потрапив сік, його варто промокнути або присипати борошном, інакше вареник може розклеїтися під час варіння.

Для надійності краї можна защипнути двічі або зробити «косичку».

Скільки варити вареники з полуницею

Вареники потрібно кидати у киплячу підсолену воду невеликими порціями. Після того як вони спливуть, варіть їх ще 2–3 хвилини.

Не варто довго тримати вареники у воді, бо полуниця швидко пускає сік, а тісто може стати занадто м’яким.

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Готові вареники обережно дістаньте шумівкою і перекладіть у миску. Щоб вони не злиплися, можна додати трохи вершкового масла.

З чим подавати вареники з полуницею

Найсмачніше подавати такі вареники зі сметаною, йогуртом, вершковим маслом або полуничним соусом. Також можна посипати їх цукром або додати трохи меду.

Якщо полуниця була дуже солодка, багато цукру для подачі не потрібно.

Чи можна заморозити вареники з полуницею

Так, вареники з полуницею можна заморозити. Для цього викладіть сирі вареники в один шар на дошку, присипану борошном, і поставте в морозилку.

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Коли вони замерзнуть, перекладіть їх у пакет або контейнер. Варити такі вареники можна одразу з морозилки, не розморожуючи.

Щоб вареники з полуницею не розварилися, не змішуйте ягоди з цукром заздалегідь, додавайте трохи крохмалю і добре защипуйте краї. Варити їх потрібно недовго — лише кілька хвилин після спливання. Тоді начинка залишиться соковитою, а тісто не розклеїться.

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