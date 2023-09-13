Варто взяти на замітку: одинадцять кроків до вічної молодості від кореянок

Мешканки Південної Кореї зазвичай витрачають на догляд за собою кілька годин на день. Косметологи навіть стверджують, що цей процес є найскрупульознішим у світі. Але він дає чудові результати. В чому секрет корейської краси?

Правильне харчування

Від самого дитинства корянок вчать однієї простої істини: робота кишково-шлункового тракту завжди відображається на зовнішності. Щоб мати струнку фігуру й молодий зовнішній вигляд, вони обов'язково стежать за своїм харчуванням. В раціоні кореянок можна знайти різноманітні овочі та фрукти, крупи. А ось м'ясо вони готують лише на парі. І п'ють багато чистої води.

Зволоження повітря

Практично в кожній оселі в Південній Кореї є зволожувач повітря. Жительки цієї країни добре знають, як згубно впливає на шкіру сухе повітря. Через зневоднення можуть з'являтися лущення, глибокі зморшки. Кореянки також мають цікаву звичку — вони завжди і скрізь носять із собою спрей для обличчя з термальною водою.

Профілактика "старості"

В кореянок немає такого поняття як "зарано користуватися косметикою". Вони починають доглядати за шкірою обличчя ще в підлітковому віці. В цій країні можна знайти різноманітні засоби догляду за шкірою, адаптовані під кожен вік. Також найчастіше в корейській косметиці використовуються натуральні компоненти, наприклад, слиз равлика чи екстракт зеленого чаю.

Послідовне нанесення косметичних засобів

В косметичці кожної кореянки, яка слідкує за собою, є щонайменше 17-18 різних засобів, якими потрібно користуватися регулярно. Це і емульсії, і сиворотки, й різноманітні масла. Також існує послідовність правильного нанесення: спочатку засоби з легкою текстурою, які швидко вбираються шкірою, а потім уже щільні за консистенцією засоби. Останнім штрихом завжди йде густий крем чи емульсія.

Використання кремів з SPF фільтром

Чому кореянки мають такий молодий вигляд? / Фото: pixabay.com

Кореянки ретельно уникають фотостаріння, тобто негативного впливу ультрафіолетового проміння на шкіру. Тому вони користуються сонцезахисними засобами щодня, наносячи їх навіть тоді, коли не планують виходити на вулицю. Ця звичка кореянок базується на традиції, яка з'явилася в цій країні ще в давнину. В епоху правління імператора лише заможні люди могли дозволити собі світлу шкіру, оскільки процедури для її освітлення коштували чималих грошей.

Метод 424

Справжнім ритуалом для кореянок є демакіяж. Причому він розписаний буквально похвилинно. Спочатку вони чотири хвилини масажують шкіру обличчя гідрофільним маслом, потім дві хвилини спінюють і ще чотири хвилини змивають зі шкіри. Після цієї процедури йде обов'язкове витирання шкіри рушником, але воду вони вбирають постукуванням по ньому двома пальцями.

Збалансування pH шкіри

Одним з найулюбленіших засобів догляду у кореянок є тоніки для обличчя. Вони здатні видалити залишки макіяжу, відновити захисний шар епідермісу. Тоніки обов'язково акуратно втирають у шкіру за допомогою ватного диска.

Використання тканинних масок

Маски з тканин є, напевно, найпопулярнішим косметичним засобом у Південній Кореї. Чому у кореянок немає зморшок? Вважається, що завдяки таким маскам шкіра отримує максимальну кількість поживних речовин через контакт з інгредієнтами, якими просочена тканина.

Догляд за шкірою навколо очей

Корейські лайфгаки краси / Фото: pixabay.com

Як кореянки залишаються молодими в будь-якому віці? Вони регулярно доглядають за шкірою навколо очей. Для цієї зони завжди підбирають хороший крем. А наносять його безіменним пальцем, оскільки він вважається найслабшим і найменше деформує ніжну шкіру.

Відлущування

Ще один секрет корейської краси й молодості, адже кореянки вірять, що пілінг — невід'ємна частина догляду. Під час цієї процедури відлущуються відмерлі клітини. Для пілінгу використовується лише спеціальний спонж конняку — це натуральна губка. В сухому вигляді його важко відрізнити від каменя, але якщо його намочити, він стає пружним і м'яким.

Відвідування спа-салонів

Спа-салони, або чимчильбани, в Південній Кореї працюють цілодобово. За звичкою кореянки відвідують їх не на кілька годин, а на цілий день. Іноді навіть залишаються там ночувати. Спа-салони в цій країні більше нагадують оздоровчі центри, де не лише роблять косметичні процедури, але й читають, слухають приємну музику.