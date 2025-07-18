"Вартові Різдва": вийшов перший трейлер різдвяної комедії з Бокланом, Кукуюком і Бліндарем у головних ролях

«Вартові Різдва»

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18 липня відбулася прем'єра першого трейлеру різдвяної комедії «Вартові Різдва» від 1+1 media. Стрічка створена у партнерстві з UnitedContentHUB і зʼявиться на великих екранах раніше попередньо заявленої дати — 13 листопада 2025 року. Це буде перший різдвяний фільм року, який задасть атмосферу та настрій для подальших свят.

У центрі сюжету — троє легендарних персонажів, які змагатимуться за титул головного чарівника Різдва. Це Святий Миколай (Іван Бліндар), Санта Клаус (Михайло Кукуюк) та Прадавній Дух Зими (Станіслав Боклан). Зустрівшись напередодні свята у 2023 році, коли українці вперше за тривалий час відзначали Різдво 25 грудня, вони намагаються вирішити, хто ж буде опікуватися Різдвом в Україні та кому діти мають писати листи з мріями. Виконавши випадкове бажання дівчинки Віри (Аріна Трегуб), Різдво, атрибути зими, а отже й магічні сили чарівників, зникають з памʼяті людей. Вони втрачають віру в диво, тож завдання Вартових — повернути свято і довести, що справжні дива здатні створювати самі люди, для цього не потрібна магія!

«У нашому житті зараз дуже багато викликів та новин, які пригнічують. Ми з командою намагалися створити кіно, яке допоможе українцям віднайти віру в диво, подарує позитивні емоції та щастя. Гумор, неочікувані сюжетні лінії, улюблені актори в кадрі — це поєднання дозволить нам задати необхідний настрій для майбутніх свят. Тож чекаємо усіх вже з 13 листопада в кінотеатрах», — прокоментувала Тетяна Шуліка, продюсерка й співавторка проєкту.

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Окрім Бліндара, Кукуюка та Боклана, у фільмі грають Катерина Кузнєцова (мама Віри), Роман Луцький (тато Віри), Ірина Островська, (працівниця музею), а також популярна блогерка-мільйонниця Кенді Суперстар, яку ми побачимо в неочікуваній ролі. Це, як зазначають творці, далеко не повний каст стрічки, і аудиторію очікує ще багато яскравих зірок у кадрі.

«Зйомки нашої різдвяної комедії вже завершені, наразі триває етап постпродакшену. І вже дуже хочеться, аби ту атмосферу свята та надії, яку дарує

наш фільм, побачило якомога більше людей. Вдячні нашим партнерам, які повірили в ідею та разом з якими ми створюємо цікаве українське кіно для українців. Про наші традиції та те, що тримає в такий складний час», — додала Анна Гончар, продюсерка фільму.

Для того, аби створити справжню актуальну та яскраву комедію, до розробки жартів на фінальному етапі написання діалогів були долучені українські стендап-коміки.

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«Починаємо зворотний відлік до премʼєри “Вартових Різдва”, яка закладе початок новорічного сезону та подарує людям приємні емоції. Цей трейлер — це обіцянка великої історії, що об'єднає родини й нагадає, чому важливо вірити в дива», — підсумував Сo-продюсер стрічки Олексій Лимаренко.

«Вартові Різдва» — з 13 листопада в усіх кінотеатрах країни! Над створенням фільму працює команда 1+1 media в партнерстві з UnitedContentHUB. Дистрибутор — компанія B&H Film Distribution.

Команда проєкту:

Режисер стрічки — Олександр Кірієнко, продюсери — Тетяна Шуліка, Анна Гончар, Co-продюсери — Олексій Лимаренко та Андрій Ногін. Автори сценарію — Тетяна Шуліка й Тамара Грантовська, оператор-постановник — Володимир Шкляревський.

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Головний партнер фільму — «Королівський смак», Генеральний партнер — Укрзолото, Офіційний партнер — METRO.

Медіапартнери стрічки: Viva! — перший журнал про зірок, медіа позитивних новин та історій ШОТАМ, Радіо «Пʼятниця», телеканали 1+1 Україна та ТЕТ.

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