Вас намагаються обдурити: п’ять очевидних ознак того, що вам телефонують шахраї

Щоб не стати жертвою аферистів, які телефонують з метою легкої наживи, важливо навчитися впізнавати шахраїв з перших секунд розмови. Розповідаємо, які п’ять ознак того, що вам телефонують шахраї, тому варто негайно припиняти розмову.

Вас кваплять і примушують панікувати. Якщо вам зателефонували і ви чуєте такі фрази: «На вашому рахунку підозріла активність!», «Ваша картка буде заблокована через 10 хвилин!», — усе це класичні слова телефонних шахраїв. Вони у такий спосіб намагаються вивести із рівноваги, щоб людина не мала часу на роздуми. Якщо вас хтось квапить, знайте, що це шахрайство.

Просять назвати персональні дані чи коди. Жоден банк ніколи не проситиме вас по телефону назвати CVV-код картки, ПІН або SMS-код, який вони ніби то надіслали. Тому в жодному разі не розголошуйте цієї інформації, інакше шахраї спишуть всі кошти з ваших рахунків за лічені хвилини.

Невідомий номер і дивна манера спілкування. Якщо телефонують із незнайомого номера, а співрозмовник поводиться занадто наполегливо, говорить шаблонними фразами чи з акцентом — це напевно шахраї. Часто зловмисники використовують IP-телефонію, тому їхній голос звучить неприродно.

Обіцяють виграш, велику суму чи «подарунок». Якщо вам раптово «пощастило» виграти автомобіль, велику суму грошей чи смартфон, хоча ви ніде не брали участі, це однозначно шахраї. Вони можуть просити «оплатити доставку», податок і комісію за неіснуючий виграш. Тому в жодному разі не можна реагувати на такі прохання та переказувати кошти.