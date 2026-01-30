- Дата публікації
Ваш чайник може вас отруювати: хіміки розкрили небезпечні моделі
Щодня ми кип’ятимо воду для чаю або кави, рідко замислюючись, у якому посуді це робимо. Однак фахівці-хіміки б’ють на сполох: популярні моделі електричних чайників здатні виділяти мільйони мікроскопічних частинок у гарячу воду, які потрапляють у наш організм разом із напоями.
Науковці дедалі більше занепокоєні цим явищем. Розглянемо, яких чайників варто уникати та як обрати безпечний прилад.
Загроза для здоров’я
Проблема криється в матеріалі, з якого виготовлені певні електрочайники. Найчастіше це пластик низької якості або моделі без сертифікації. Під впливом високих температур пластик поступово руйнується, вивільняючи дрібні фрагменти у воду.
Невидимі частинки
Ці мікроскопічні фрагменти називають мікропластиком — це пластик розміром менше 5 мм, часто в нанорозмірах. Хоч їх не видно неозброєним оком, наукові дослідження підтверджують їхню наявність у киплячій воді. Мікропластик утворюється під час руйнування більших пластикових виробів під дією тепла, хімічних та фізичних факторів і має різну форму та склад, залежно від первинного матеріалу.
Як мікропластик впливає на організм
Дослідження про вплив мікропластику на здоров’я людини тривають, але вже є тривожні висновки. Ці частинки можуть переносити токсини та мікроорганізми, а, потрапляючи в травну систему, потенційно здатні:
викликати запальні процеси;
порушувати роботу ендокринної системи, що регулює гормони, обмін речовин і настрій;
пошкоджувати клітини;
накопичуватися в органах і тканинах.
Досліди на тваринах показують, що мікропластик може змінювати мікробіом кишківника, що впливає на загальне самопочуття. Хоча безпосередніх доказів великої шкоди для людини ще немає, правило обережності радить мінімізувати контакт з такими забруднювачами.
Матеріали чайників: плюси та мінуси
Вибір безпечного чайника залежить насамперед від матеріалу:
Пластикові: найпоширеніші через дешевизну та легкість, але потенційно небезпечні. Пластик низької якості, особливо внутрішні частини (фільтри, кришки), виділяє мікропластик за високих температур.
Скляні: особливо боросилікатне скло — безпечний варіант, стійкий до термічних та хімічних впливів. Прозорість дозволяє контролювати кип’ятіння води, але такі чайники крихкі.
Нержавійна сталь: надійний та довговічний матеріал (AISI 304, 18/8). Стійкий до корозії та не виділяє шкідливих речовин. Важливо, щоб усі внутрішні елементи були з безпечних матеріалів.
Кераміка: інертний матеріал, який не виділяє домішок у воду. Добре зберігає тепло, проте важчий і крихкий. Слід звертати увагу на якість глазурі та відсутність шкідливих барвників.
Поради для безпечного вибору
Матеріал: обирайте скло, нержавійну сталь або кераміку.
Внутрішні частини: кришка, сито та нагрівальний елемент повинні бути безпечними.
Сертифікація: перевіряйте стандарти якості.
Запах: новий чайник не повинен пахнути хімією.
Відгуки: враховуйте досвід інших користувачів.
Догляд за чайником
Навіть безпечний прилад потребує очищення від накипу. Це не лише покращує ефективність нагрівання, а й зменшує накопичення мікрочастинок. Використовуйте спеціальні засоби або натуральні розчини, наприклад, оцет або лимонну кислоту.
Мікропластик не обмежується чайниками: він потрапляє в довкілля з синтетичного одягу, косметики, пластикових контейнерів і води з-під крана. Усвідомлений вибір матеріалу кухонних приладів — один із кроків до здоровішого способу життя та чистішого довкілля.