Ваш чайник може вас отруювати: хіміки розкрили небезпечні моделі

Моделі чайників, яких варто уникати

Науковці дедалі більше занепокоєні цим явищем. Розглянемо, яких чайників варто уникати та як обрати безпечний прилад.

Загроза для здоров’я

Проблема криється в матеріалі, з якого виготовлені певні електрочайники. Найчастіше це пластик низької якості або моделі без сертифікації. Під впливом високих температур пластик поступово руйнується, вивільняючи дрібні фрагменти у воду.

Невидимі частинки

Ці мікроскопічні фрагменти називають мікропластиком — це пластик розміром менше 5 мм, часто в нанорозмірах. Хоч їх не видно неозброєним оком, наукові дослідження підтверджують їхню наявність у киплячій воді. Мікропластик утворюється під час руйнування більших пластикових виробів під дією тепла, хімічних та фізичних факторів і має різну форму та склад, залежно від первинного матеріалу.

Як мікропластик впливає на організм

Дослідження про вплив мікропластику на здоров’я людини тривають, але вже є тривожні висновки. Ці частинки можуть переносити токсини та мікроорганізми, а, потрапляючи в травну систему, потенційно здатні:

викликати запальні процеси;

порушувати роботу ендокринної системи, що регулює гормони, обмін речовин і настрій;

пошкоджувати клітини;

накопичуватися в органах і тканинах.

Досліди на тваринах показують, що мікропластик може змінювати мікробіом кишківника, що впливає на загальне самопочуття. Хоча безпосередніх доказів великої шкоди для людини ще немає, правило обережності радить мінімізувати контакт з такими забруднювачами.

Матеріали чайників: плюси та мінуси

Вибір безпечного чайника залежить насамперед від матеріалу:

Пластикові: найпоширеніші через дешевизну та легкість, але потенційно небезпечні. Пластик низької якості, особливо внутрішні частини (фільтри, кришки), виділяє мікропластик за високих температур. Скляні: особливо боросилікатне скло — безпечний варіант, стійкий до термічних та хімічних впливів. Прозорість дозволяє контролювати кип’ятіння води, але такі чайники крихкі. Нержавійна сталь: надійний та довговічний матеріал (AISI 304, 18/8). Стійкий до корозії та не виділяє шкідливих речовин. Важливо, щоб усі внутрішні елементи були з безпечних матеріалів. Кераміка: інертний матеріал, який не виділяє домішок у воду. Добре зберігає тепло, проте важчий і крихкий. Слід звертати увагу на якість глазурі та відсутність шкідливих барвників.

Поради для безпечного вибору

Матеріал: обирайте скло, нержавійну сталь або кераміку.

Внутрішні частини: кришка, сито та нагрівальний елемент повинні бути безпечними.

Сертифікація: перевіряйте стандарти якості.

Запах: новий чайник не повинен пахнути хімією.

Відгуки: враховуйте досвід інших користувачів.

Догляд за чайником

Навіть безпечний прилад потребує очищення від накипу. Це не лише покращує ефективність нагрівання, а й зменшує накопичення мікрочастинок. Використовуйте спеціальні засоби або натуральні розчини, наприклад, оцет або лимонну кислоту.

Мікропластик не обмежується чайниками: він потрапляє в довкілля з синтетичного одягу, косметики, пластикових контейнерів і води з-під крана. Усвідомлений вибір матеріалу кухонних приладів — один із кроків до здоровішого способу життя та чистішого довкілля.