Ваш дім зміниться до невпізнання: 9 простих способів освіжити інтер’єр восени

Як зробити дім затишним восени — 9 порад дизайнерів / © Credits

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З настанням холодів інтер’єр можна зробити теплішим і затишнішим без дорогого ремонту. Дизайнери назвали дев’ять простих змін, які допоможуть освіжити оселю восени, а деякі з них також здатні підвищити привабливість нерухомості для потенційних покупців.

Про це пише Daily Mail із посиланням на експертів з дизайну інтер’єру.

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Додайте осінні кольори

Один із найпростіших способів змінити атмосферу кімнати — додати кілька глибоких природних відтінків. Дизайнерка Мелані Ветстоун радить обрати один-два кольори, які вже добре поєднуються з наявним інтер’єром.

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Для осені підійдуть оливковий, теракотовий, шоколадний, теплий сіро-коричневий та інші землисті відтінки. Не обов’язково перефарбовувати всю кімнату — потрібного ефекту можна досягти за допомогою подушок, пледів, килимків, абажурів чи картин.

Позбудьтеся зайвих речей

Перед сезонним оновленням експерти радять прибрати літній декор і речі, якими найближчими місяцями не користуватимуться. Водночас не варто перетворювати кімнати на порожній простір — вони мають зберігати затишок та індивідуальність.

Пледи, декоративні подушки та інший текстиль, який тривалий час зберігався у шафі, рекомендують випрати, щоб позбутися пилу та затхлого запаху.

Оновіть вікна та двері

Якщо віконні рами та двері перебувають у хорошому стані, замість повної заміни їх можна просто перефарбувати. Це освіжить вигляд помешкання без значних витрат.

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Змінити атмосферу допоможуть і нові штори. Довгі моделі з м’якої щільної тканини візуально роблять кімнату теплішою, а також можуть частково захищати від протягів.

Облаштуйте куточок для читання

Невикористаний кут кімнати або кухні можна перетворити на невелику зону відпочинку. Для цього достатньо крісла чи компактного дивана, невеликого столика, лампи, кількох подушок і теплого пледа.

Такий прийом особливо доречний у великих приміщеннях із відкритим плануванням, де окрема зона відпочинку допомагає зробити простір затишнішим.

Змініть освітлення

Восени дизайнери радять менше покладатися на одне яскраве стельове світло. Натомість можна використовувати одразу кілька джерел теплого освітлення — настільні лампи, торшери та приліжкові світильники.

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Лампи, розташовані на різній висоті, створюють м’якше світло та додають інтер’єру глибини.

Освіжіть стіни фарбою

Якщо інтер’єр здається застарілим, його можна змінити за допомогою фарбування. Для помешкань, які планують продавати, фахівці радять обережніше ставитися до дуже яскравих кольорів і надавати перевагу нейтральній палітрі.

Серед актуальних варіантів експерти називають оливковий, шавлієво-зелений, темно-синій, темно-сірий, теракотовий і теплий бежевий. Якщо повністю фарбувати стіни немає можливості, можна освіжити лише плінтуси, дверні та віконні рами.

Наведіть лад біля входу

Восени до оселі разом із взуттям частіше потрапляють вода, бруд і мокре листя. Тому біля дверей варто облаштувати практичну зону з килимком, який легко чистити, та місцем для зберігання взуття.

Якщо дозволяє площа, там також можна поставити невелику лавку.

Поєднуйте різні текстури

Легкий літній текстиль восени дизайнери пропонують частково замінити щільнішими матеріалами. Вовна, букле, об’ємний трикотаж і фактурні тканини допомагають візуально зробити кімнату теплішою.

При цьому експерти радять не перевантажувати простір декором. Кількох контрастних фактур — наприклад, бавовняної постільної білизни, лляного покривала та вовняного пледа — цілком достатньо.

Додайте осінні аромати

Завершити сезонне оновлення можна ароматичними свічками або дифузорами. Замість легких цитрусових і квіткових ароматів восени експерти пропонують обирати пряні та деревні композиції.

Такий прийом не потребує жодних змін в інтер’єрі, але допомагає створити вдома більш теплу сезонну атмосферу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, раніше ми розповідали про вісім дизайнерських трюків без дорогого ремонту, які дозволять оновити інтер’єр квартири за один день

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