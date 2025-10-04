Ваш гриль сяятиме як новий: секрет з фольгою та сіллю, який приховують фахівці

Як швидко очистити решітку грилю / © unsplash.com

Професіонали вже давно користуються методом, який не потребує дорогих засобів: все, що знадобиться — звичайна фольга та груба сіль, повідомляє кореспондент Белновости.

Перед очищенням гриль слід трохи розігріти, щоб залишки їжі розм’якли. Це значно полегшує видалення забруднень і прискорює процес.

Скручену фольгу використовують як м’який абразив, який не шкодить поверхні. Нею натирають решітку, поки не зникнуть всі сліди жиру та нагару.

Груба сіль підсилює ефект, особливо якщо додати трохи лимонного соку. Вона проникає в пори металу й ефективно витягує забруднення.

Після оброблення решітку можна промити гарячою водою і витерти сухою тканиною — це запобігає появі іржі та неприємного запаху.

Метод підходить для всіх типів грилів — газових, вугільних і електричних. Він безпечний і не потребує спеціальних навичок.

Деякі додають трохи оцту для посилення дії солі, але важливо не залишати суміш надовго, щоб уникнути корозії.

Фольга також допомагає легко очистити кришку та бокові стінки гриля. Її можна використовувати повторно, якщо забруднення невелике.

Регулярне чищення подовжує термін служби гриля і покращує смак страв — залишки старого жиру можуть псувати аромат і текстуру продуктів.

Виділяючи всього 5 хвилин після кожного використання, ви позбавитеся від складного генерального прибирання в майбутньому.