Ваш кіт вас шалено любить: ось сім жестів, які це підтверджують

Котяча мова любові / © pexels.com

Одним із найніжніших проявів любові є так званий «котячий поцілунок». Він виникає, коли кіт дивиться вам в очі й повільно моргає. У дикій природі хижаки ніколи не закривають очі перед ворогом, тож цей жест означає: ваш кіт почувається з вами в абсолютній безпеці. Фахівці радять повільно моргнути у відповідь — це показує взаємність почуттів.

Якщо кіт треться об вас головою, боком або постійно плутається під ногами — це не просто прохання про їжу. Так він позначає вас своїм запахом, демонструючи іншим, що ви — частина його «зграї» і безпечного простору. Для котів фізична близькість — важлива складова соціальних зв’язків.

Муркотіння теж має свої нюанси. Хоча коти можуть муркотіти з різних причин, справжнє гучне і ритмічне муркотіння поруч із господарем, особливо під час погладжування, свідчить про повний комфорт і позитивні емоції, пов’язані саме з вами.

Коли кіт приносить іграшку або здобич, це може здивувати власника. Але для тварини це акт турботи: ділитися «здобиччю» означає визнати вас членом своєї родини, про якого потрібно піклуватися. Сварити за це не варто — все відбувається щиро.

Сон — час найбільшої вразливості для тварини. Тому вибір місця для сну багато говорить про довіру. Кіт, який обирає ліжко поруч із вами, лежить на грудях чи щільно притискається спиною, показує, що відчуває себе у безпеці і довіряє вам повністю.

Особливо цінним знаком довіри є підставлений живіт — найвразливіше місце кота. Якщо він перевертається на спину, це сигнал максимальної довіри. Але це не завжди запрошення погладити живіт: спроба доторкнутися може закінчитися «кусем».

Кіт, який слідує за вами з кімнати до кімнати або «контролює» похід у ванну чи на кухню, насправді проявляє соціальну прив’язаність. Він цікавиться вашим життям і хоче бути поруч у кожному моменті, просто щоб відчувати ваш зв’язок.