Ваш образ буде дорогим і вишуканим: 5 комбінацій кольорів, що зроблять найпростіший одяг розкішним

А чи знаєте ви, що один і той самий колір може мати різний вигляд у комбінаціях з іншими відтінками? Якщо правильно поєднати кольори, тоді навіть найпростіша сукня або джинси можуть стати елегантними й розкішними. Якщо ж комбінація не вигідна, то брендовий і дуже стильний одяг може перетворитися на дешеве вбрання. Розповідаємо, які дуети кольорів мають дорогий, респектабельний і вишуканий вигляд.

Синій і червоний

Як правильно комбінувати кольори / Фото: pixabay.com

Такий тандем в образі матиме вкрай ефектний вигляд. Для створення такого луку можна використовувати будь-які відтінки червоного: від яскравого до приглушеного благородного. А синій потрібно вибирати у приглушених і глибоких відтінках. Наприклад, під червону кофтинку можна одягнути блакитний топ, а під сині джинси ідеальним буде червоний піджак чи кардиган.

Хакі та білий

Як правильно комбінувати кольори / Фото: pixabay.com

Ці два універсальні кольори досить вигідно грають у моновиконанні. Та якщо їх поєднати разом, це буде витончений і доволі жіночний образ. Такий тандем використовують у стилі сафарі заможні люди й аристократи. То чому б не запозичити цей аутфіт для повсякденного життя? Адже такі прості, на перший погляд, відтінки дуже дорогі та розкішні на вигляд у поєднанні між собою.

Карамель і молочний

Як правильно комбінувати кольори / Фото: pixabay.com

Це найулюбленіше поєднання кольорів італійських і французьких модниць. І це не дивно, адже в такому м’якому та елегантному тандемі ці теплі відтінки чудово увиразнюють один одного. Доповнити такий образ можна контрастним кольором тієї самої палітри: коричневим чи навіть темно-бордовим. Тоді найпростіший одяг матиме вигляд розкішного брендового вбрання.

Синій і коричневий

Як правильно комбінувати кольори / Фото: pixabay.com

Ці кольори чудово поєднуються як між собою, так і з іншими відтінками, надаючи образу елегантності й вишуканості. Аутфіт у такій комбінації кольорів буде ідеальним і для повсякдення, і для святкових заходів. Для того, щоб ваш образ вийшов розкішним, варто звернути увагу на глибокий королівський синій і поєднати його з відтінками коричневого насиченого кольору – від мокко до шоколаду.

Зелений і теракотовий

Як правильно комбінувати кольори / Фото: pixabay.com

Таке поєднання кольорів вважається шляхетним і досконалим. Комбінація зеленого й теракотового зробить будь-який ваш образ вишуканим та аристократичним. Для повсякденного аутфіту краще вибирати зелені приглушені кольори і насичені теракотові. А для святкового чи романтичного образу ідеальним буде смарагдовий відтінок у тандемі з приглушеним теракотовим.

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