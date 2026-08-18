Ваш організм може руйнуватися тихо: 9 симптомів хронічного запалення

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Щоденна виснаженість, ранкова скутість у тілі, забудькуватість чи порушення сну видаються банальними ознаками старіння або виснажливого ритму життя, проте за ними може ховатися прихований процес, який роками руйнує здоров’я зсередини.

Про це повідомляє медичне видання Egészségkalauz.

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Небезпечні симптоми — що варто знати

За словами фахівців, такі симптоми часто свідчать про хронічне запалення, яке легко сплутати зі звичайним старінням. На відміну від швидкої реакції організму на травму чи застуду, цей процес триває довго і може супроводжувати інші хвороби. Особливості цього стану пояснила лікарка зі способу життя Ннеома Опараджі.

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«Гостре запалення зазвичай триває короткий час, тоді як хронічне запалення може тривати місяцями або роками, навіть коли більше немає інфекції чи травми, які потребують загоєння», — зазначила фахівець.

Лікарі підкреслюють, що хронічне запалення не є окремим діагнозом. Однак воно бере участь у розвитку серцево-судинних, аутоімунних та метаболічних розладів.

Хоча з віком в організмі виникає низькоінтенсивний системний запальний стан, науковці наголошують: якщо старіння неминуче, то хронічне запалення — ні.

9 симптомів, які не можна ігнорувати

Фахівці виділяють дев’ять тривожних ознак, які вимагають обов’язкової консультації з лікарем:

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Постійне виснаження , яке не минає навіть після повноцінного відпочинку та заважає щоденним справам.

Ранкова скутість і біль у суглобах , особливо якщо вони набрякають, відчуваються теплими, а біль посилюється після спокою та зменшується під час руху.

Непояснювана втрата або коливання ваги без зміни раціону чи рівня активності.

Тривалі шкірні симптоми , які рецидивують або не гояться тижнями (зокрема при псоріазі чи вовчанці).

Порушення сну , зокрема нічні пробудження від болю (метааналіз 2025 року підтверджує, що нестача сну підвищує рівень маркерів запалення СРБ та ІЛ-6).

Тривале загальне нездужання та брак енергії.

Постійні проблеми з травленням , включаючи біль у животі, тривалу діарею або наявність крові у стільці.

Незрозуміла або повторювана лихоманка .

Погіршення концентрації уваги («затуманений мозок»).

Експерти застерігають від самостійної інтерпретації аналізів крові. Показники СРБ, ШОЕ чи тест на аутоантитіла (ANA) не здатні самостійно вказати на конкретний діагноз, тому їх має оцінювати лікар виключно в поєднанні з симптомами.

Замість сумнівних «детокс-програм» боротися з хронічним запаленням допомагає зміна способу життя. Наукові дослідження підтверджують, що рівень запалення в організмі зменшують аеробні та силові тренування, середземноморська дієта, відмова від куріння, нормалізація ваги та якісний сон. Якщо ж симптоми є новими або посилюються, варто обов’язково звернутися до сімейного лікаря.

Нагадаємо, часте споживання деяких харчових консервантів, які здебільшого використовують для подовження терміну придатності оброблених та упакованих продуктів, може підвищувати захворюваність на рак.

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