Ваш льох більше не буде вогким: знайдено найкращі способи, щоб прибрати сирість у підвалі

В льосі часто зберігають консервацію та різноманітні продукти, а тому важливо подбати про те, щоб там не було вогко і сиро. Адже через це їжа може швидше зіпсуватися.

У підвалі досить часто з'являється надмірна волога. Вона може стати причиною появи грибка, плісняви. А тому дуже важливо подбати про все заздалегідь і встановити правильну вентиляцію.

Якщо в льосі вже стоїть вентиляція, але проблема все одно продовжують з'являтися, можете спробувати кілька простих народних способів, щоб прибрати вологість.

Насамперед, вам знадобиться "Білизна", адже в ній міститься хлор, який чудово справляється з грибком. Щоб повністю обробити погріб, знадобиться кілька літрів, але використовувати її потрібно у чистому вигляді і не розводити з водою. Також підберіть ємність для обприскування.

Через те, що робота з хлором небезпечна для здоров'я людини, слід потурбуватися і про заходи безпеки: респіратор, гумові рукавички, окуляри. Також одяг повинен повністю покривати всі ділянки тіла, щоб "Білизна" не потрапила на шкіру.

Ретельно забризкайте засобом стіни і стелю, а за добу розпочніть другий етап очищення. Цього разу стіни і стелю потрібно буде покрити вапном. Воно підсушує поверхню, не залишаючи грибкам жодного шансу. Розведіть його до консистенції сметани.

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