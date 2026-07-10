Ваш ремонт може мати застарілий вигляд: експерти пояснили, чому бежевий вже не в тренді

Які інтер’єри зараз у моді / © pexels.com

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Та сьогодні тенденції змінюються. Дизайнери дедалі частіше відмовляються від «безпечних» інтер’єрів на користь більш сміливих, теплих і персоналізованих просторів.

Чому бежевий втрачає популярність

Сам по собі бежевий колір не став поганим. Проблема полягає в тому, що за останні роки він перетворився на універсальний шаблон. Тисячі квартир почали мати вигляд майже однаковий, через що інтер’єри втратили індивідуальність.

Сучасний дизайн дедалі більше орієнтується не на універсальність, а на створення атмосфери, яка відображає характер власників житла. Саме тому дизайнери радять використовувати більше виразних деталей, фактур і кольорів.

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Які кольори замінюють бежевий

У тренді залишаються природні відтінки, але вони стали значно глибшими та насиченішими. Особливо популярними є:

оливковий;

теракотовий;

теплий зелений;

карамельний;

винний;

темно-синій.

Ці кольори використовують не лише як акценти. Ними оформлюють кухонні фасади, стіни, меблі та декоративні елементи, створюючи більш живий і затишний простір.

Натуральні матеріали виходять на перший план

Якщо раніше увагу привертав декор, то тепер головну роль відіграють фактури.

У сучасних інтер’єрах дедалі частіше можна побачити натуральне дерево, камінь, декоративну штукатурку, матові поверхні, металеві акценти та меблі з рельєфними фасадами. Саме вони додають приміщенню глибини без перевантаження деталями.

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Плавні форми залишаються актуальними

Округлі дивани, овальні столи, м’які контури меблів і відсутність різких кутів продовжують залишатися серед головних трендів.

Такі рішення не лише мають сучасний вигляд, а й роблять простір більш комфортним і візуально легким. Однією з найважливіших тенденцій 2026 року стала персоналізація.

Дизайнери радять відмовитися від повного копіювання інтер’єрів із соцмереж. Натомість варто додавати речі, які мають особливе значення: сімейні фотографії, авторську кераміку, картини, вінтажні предмети або меблі, виготовлені на замовлення. Саме такі деталі створюють характер оселі.

Більше природного світла

У сучасному дизайні освітлення вже давно стало окремим інструментом оформлення простору.

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Великі вікна, легкі штори, світлі дерев’яні текстури та багаторівневе освітлення допомагають зробити навіть невелику квартиру просторішою та затишнішою.

Функціональність понад усе

Новий мінімалізм не означає порожні кімнати.

Навпаки, сучасний інтер’єр будується навколо практичності. Вбудовані системи зберігання, меблі-трансформери та ергономічні рішення допомагають максимально ефективно використовувати кожен квадратний метр житла.

Фахівці все частіше говорять про інтер’єри, які дарують позитивні емоції. Незвичайні кольори, цікаві поєднання матеріалів, дизайнерські меблі та оригінальні предмети декору роблять простір живим і незабутнім.

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Саме тому головним правилом сучасного ремонту стає не сліпе дотримання моди, а створення оселі, у якій приємно жити саме вам.

Бежевий колір не зникає з інтер’єрів остаточно. Він і надалі може бути чудовою базою для оформлення квартири чи будинку. Однак 2026 року головний акцент зміщується на індивідуальність, натуральні матеріали, глибокі природні кольори та продуману функціональність. Саме такий підхід допомагає створити стильний простір, який не втратить актуальності ще багато років.

FAQ

Який колір зараз у тренді в інтер’єрі?

2026 року дизайнери рекомендують звернути увагу на природну палітру: оливковий, теракотовий, карамельний, глибокий синій, винний та теплі відтінки зеленого. Вони додають інтер’єру глибини та індивідуальності, залишаючись водночас універсальними.

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Чи варто відмовлятися від бежевого кольору під час ремонту?

Ні. Бежевий залишається актуальною базою, але його рекомендують поєднувати з виразними фактурами, натуральними матеріалами, контрастними кольорами та індивідуальними деталями. Саме так можна створити сучасний і стильний інтер’єр без відчуття одноманітності.

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