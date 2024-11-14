Ваш салат "Оселедець під шубою" завжди буде соковитим і ніжним: запам'ятайте всього одну хитрість

Салат "Оселедець під шубою" можна назвати одним з найбільш популярних серед українців. Однак, ви можете зробити його ще соковитішим, якщо будете використовувати одну кулінарну хитрість.

Вже поступово починається новорічна пора і багато українців задумується над тим, що вони будуть готувати на святковий стіл. Одним з найпопулярніших салатів на свято є "Оселедець під шубою".

Хоча його люблять готувати не лише на Новий рік, проте мало хто вміє зробити цей салат настільки соковитим, щоб він наче танув в роті. Експерти впевнені, що для цього багато не потрібно — всього лише знати одну важливу хитрість. Наприклад, правильно підготувати продукти, які входять до салату.

Головним секретом соковитого "Оселедця під шубою" є дрібно нарізана цибуля. Може здатися, що це не така вже й важлива деталь, але саме завдяки їй салат вийде надзвичайно ніжним. Дрібно нарізана цибуля ідеально розподілиться між шарами, додасть пікантності, але не буде перебивати смак основних інгредієнтів, того ж оселедця.

А ось якщо шматочки цибулі надто великі, то вони можуть стати домінантними і салат буде не таким смачним.

Крім того, дрібно нарізана цибуля краще вбирає в себе заправлення. Кулінари також рекомендують прибрати гіркоту цибулі. Для цього перед нарізанням овоч потрібно занурити в окріп або замаринувати у слабкому розчині оцту з цукром.

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