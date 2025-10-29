Ваш собака може прожити на 2,5 року менше: експертка розповіла про шкідливу звичку власників

Собака / © Credits

Власники навіть не здогадуються, що саме їх звичка може скоротити життя собаки на роки. Ветеринарна медсестра Джейд Вет Нурс пояснила загрозу.

Express

Надмірна вага може вкоротити життя собаки майже на два з половиною роки. За словами фахівчині, найбільша шкода — це перегодовування. Господарі часто орієнтуються на апетит або «милі очі» улюбленця, хоча потрібно рахувати калорії.

«Годуйте їх відповідно до того, скільки вони повинні важити, а не скільки вони важать зараз. Завжди зважуйте їжу і ніколи не зважуйте на око. Годуйте їх дієтою для контролю ваги», — зазначила медсестра.

Ветеринарка також радить використовувати раціони з меншою калорійністю та більшим вмістом клітковини, аби тварина довше почувалася ситою.

«Забезпечуйте більше фізичних вправ! Чим більше їх, тим більше калорій вони спалюють. Зверніться до ветеринара за порадою щодо фізичних вправ, враховуючи особливості вашої тварини. Використовуйте низькокалорійні ласощі та не забувайте віднімати їх від добової норми їжі», — зазначила експертка.

За її рекомендацією, вагу слід знижувати поступово — не більше 1–2% маси тіла на тиждень. Частка ласощів у раціоні не має перевищувати 10% калорійності.

Фахівчиня наголошує: перед зміною харчування варто проконсультуватися з ветеринаром, адже іноді зайва вага може бути наслідком проблем зі здоров’ям.

Позицію ветеринарки підтверджує дослідження Ліверпульського університету та Центру харчування Waltham. Вчені з’ясували, що собаки з ожирінням у середньому живуть на 2,5 року менше за тварин зі здоровим індексом маси тіла. Експерти радять регулярно зважувати улюбленців, уникати «смаколиків зі столу» та підтримувати їхню щоденну активність.

