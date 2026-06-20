Ваш собака може занести кліщів у дім: як захистити улюбленця та себе від небезпеки

Кліщ / © pixabay.com

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Кліщі можуть становити небезпеку не лише для собак, а й для їхніх власників. Після прогулянки домашній улюбленець здатен принести паразитів до оселі, де вони можуть опинитися на меблях, килимах або постільній білизні.

Про це повідомило видання Popular Science.

Біологиня Лаура Фергюсон з Університету Акадії зазначає, що собаки є надзвичайно привабливими для кліщів. Паразитів приваблюють тепло тіла, вуглекислий газ, запахи та шерсть, за яку легко зачепитися. Додатковий ризик створює поведінка самих тварин, адже вони часто досліджують кущі, високу траву та інші місця, де можуть перебувати кліщі.

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Дослідниця програми One Health Університету Гелфа Кеті Клоу пояснює, що саме така цікавість собак збільшує ймовірність контакту з паразитами. На відміну від людей, вони без остраху пробираються крізь густу рослинність і нишпорять у природній підстилці, де кліщі трапляються особливо часто.

Фахівці нагадують, що кліщі не вміють ні стрибати, ні літати. Вони потрапляють на тварину під час контакту з травою, чагарниками чи опалим листям. Для пошуку господаря паразити використовують спеціальні рецептори на передніх лапках, а після потрапляння на шерсть можуть ще певний час пересуватися тілом собаки, обираючи місце для укусу.

Через це домашні улюбленці нерідко заносять кліщів у будинок ще до того, як ті встигнуть присмоктатися. Якщо паразит не закріпився на тілі тварини, він може опинитися в місцях її перебування. Хоча більшість кліщів погано переносять умови приміщення через недостатню вологість, ризик для людей та інших домашніх тварин усе ж залишається.

Науковці застерігають, що кліщі можуть переносити різні захворювання, небезпечні як для собак, так і для людей. Однією з найвідоміших інфекцій є хвороба Лайма.

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Щоб знизити ризик зараження, ветеринари рекомендують використовувати профілактичні засоби — таблетки, краплі або спеціальні нашийники. Водночас експерти наголошують, що жоден із цих методів не гарантує повного захисту, тому найкращий результат дає поєднання кількох способів профілактики.

Також власникам радять уникати прогулянок із собаками в густих заростях під час сезону активності кліщів і, за можливості, пересуватися облаштованими стежками. Після кожної прогулянки необхідно уважно оглядати тварину, приділяючи особливу увагу вухам, шиї, пахвам, паховій ділянці, простору між пальцями та зонам під нашийником. Для довгошерстих собак корисним буде додаткове вичісування.

Не менш важливо дбати про чистоту в оселі та на подвір’ї. У період активності кліщів фахівці радять частіше пилососити місця, де перебуває собака, регулярно прати її лежанку в гарячій воді, а також косити траву та прибирати опале листя біля будинку.

«Якщо ваша собака проводить час у дворі, подумайте про обробку відкритих ділянок безпечними для домашніх тварин засобами для боротьби з кліщами в пік сезону та поговоріть зі своїм ветеринаром або місцевою службою поширення інформації про те, що підходить для вашого регіону», — йдеться в статті.

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Нагадаємо, непомітна темна маса, схожа на желе або ікру, може виявитися осередком майбутньої навали кліщів. Фахівці попереджають, що такі кладки яєць нерідко з’являються не лише в лісах, а й безпосередньо на присадибних ділянках та садах.

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