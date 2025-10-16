ТСН у соціальних мережах

Ваш собака не спить через вас: як емоції впливають на тварин

Нове дослідження розкрило глибину емоційного зв’язку між собакою та господарем. Виявляється, ваші сварки чи неувага можуть стати причиною справжнього безсоння у вашого улюбленця.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Пес

Пес / © Pixabay

Собаки — це джерело безмежного позитиву та відданості, але чи замислювалися ви, що відбувається у їхній голові, коли гасне світло? Нове дослідження угорських вчених дає приголомшливу відповідь: ваші улюбленці можуть не спати ночами, переймаючись через вашу поведінку, сварки та навіть неувагу.

Про це пише Express.

Дослідники з Угорської академії наук з’ясували, що собаки мають фази швидкого сну та емоційні спогади, дуже схожі на людські. Це означає, що вони не просто живуть моментом, а запам’ятовують та аналізують стресові або, навпаки, радісні події. І ці спогади «наздоганяють» їх вночі.

Як сварка з господарем руйнує собачий сон

Найбільше вражає те, наскільки сильно на сон собаки впливає її взаємодія з господарем. Дослідження показує, що коли собака стикається з чимось неприємним — наприклад, її сварять, ігнорують або вона стає свідком сварки — це може викликати порушення сну.

Механізм такий самий, як і в людей: мозок тварини починає виробляти кортизол — гормон стресу, — який і призводить до проблем зі сном. Простими словами, ваш улюбленець лежить і «прокручує в голові» неприємні моменти, не маючи змоги розслабитися і заснути.

Висновки вчених доводять, наскільки глибоким є емоційний зв’язок між людиною та її твариною. Як зазначається у дослідженні: «Ваш собака не просто любить вас — він думає про вас, навіть коли ви в розлуці».

Це відкриття викликало бурхливу реакцію в соцмережах: одні власники були розчулені до сліз, а інші жартома обіцяли звільнитися з роботи, щоб проводити з улюбленцем кожну хвилину.

Нагадаємо, за словами ветеринарів, собаки часто лягають на одяг своїх господарів, оскільки знайомий запах діє на них заспокійливо і створює відчуття безпеки. Завдяки своєму надзвичайно розвиненому нюху, тварини шукають аромат власника, щоб розслабитися, особливо коли нервують.

Водночас фахівці попереджають, що собаки здатні вловлювати і запах стресу господаря на одязі, що може передавати тривогу і їм.

