Ваш собака знає, коли ви сумуєте: вчені просканували мозок тварин і зробили неймовірне відкриття

Вчені вперше розшифрували емоції собак / © Credits

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Довгий час власники собак були впевнені, що їхні улюбленці безпомилково вгадують настрій господаря, і тепер наука знайшла цьому біологічне підтвердження. Завдяки сучасним технологіям сканування мозку вчені вперше змогли наживо побачити, що відбувається в голові тварини, коли вона дивиться на людське обличчя.

Про те, як саме собаки розрізняють наші радість і смуток, йдеться у статті Віденського університа для NewsWise.

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Що показало сканування мозку

Щоб розгадати цю емоційну загадку, науковці запросили до лабораторії дванадцять спеціально навчених домашніх собак, які не боялися перебувати в апараті МРТ. Тваринам показували фотографії абсолютно незнайомих людей із різними виразами обличчя, тоді як розумна машина фіксувала найменші спалахи активності в їхніх нейронах.

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«Коли ми порівнюємо людей з приматами, ми бачимо здібності, що дісталися від спільного предка, але з собаками історія зовсім інша — вони розвинули ці соціальні навички через одомашнення», — пояснює старша авторка дослідження Лаура Куайя.

Спочатку команда зосередилася на позитивних емоціях і показувала тваринам фотографії радісних і нейтральних облич. Виявилося, що людська усмішка миттєво активує скроневу кору та хвостате ядро собачого мозку, які відповідають за вищі когнітивні функції та систему винагород та роблять радість господаря емоційно значущою для тварини.

Розпізнавання негативу та дрібних деталей

Наступним кроком стала перевірка реакції на більш складний спектр емоцій, таких як гнів, страх та смуток. Аналіз активності мозку за допомогою алгоритмів машинного навчання показав, що собача свідомість не просто ділить світ на «добрий» і «поганий», а формує чіткі нейронні патерни для кожної окремої негативної емоції.

«Люди дуже добре помічають найменші зміни на обличчі, і собаки теж чудово з цим справляються завдяки своїм унікальним еволюційним адаптаціям», — зазначає провідний автор дослідження Рауль Ернандес-Перес.

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Як собаки допомагають зрозуміти людей

Це унікальне дослідження допомагає глибше зрозуміти не лише собак, а й соціальну еволюцію самої людини. Вчені вивчають, як наші улюбленці сприймають невербальні сигнали, щоб знайти коріння нашої власної емпатії та здатності взаємодіяти з різними видами живих істот.

«Скронева частка мозку еволюціонувала незалежно у собак і людей, але вона відіграє схожу роль для соціальної поведінки в обох видів», — розповідає дослідниця Віденського університету Магдалена Бох.

Про те, як саме порівняння мозку тварин і людей допомагає вивчати нашу природу, вчена детально пояснює у своєму відеоблозі. За її словами, чотирилапі учасники із задоволенням приходять на такі експерименти, що робить цю наукову співпрацю максимально етичною та справді ефективною.

Попри ці дивовижні відкриття, фахівці застерігають від повного олюднення пухнастиків, адже їхні власні емоції можуть відчуватися зовсім інакше. Крім того, у реальному житті домашні улюбленці читають нас не лише за виразом обличчя, а насамперед за допомогою мови тіла, найтонших інтонацій голосу та запаху, які разом формують ідеальну картину нашого настрою.

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Нагадаємо, собака в домі позитивно впливає на здоров’я немовлят. Дослідження виявило несподіваний зв’язок між проживанням із собакою та меншою кількістю інфекцій і випадків підвищеної температури у немовлят.

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