Ваш телевізор стежить за вами: експерти розповіли, куди саме потрапляє інформація і як відключити

"Розумні" телевізори стають все більш популярними в Україні і світі. З ними можна значно покращити відчуття від перегляду телебачення. Але, за словами вчених, SmartTV можуть стежити за своїми власниками.

Що ж робить SmartTV "розумним"? Найперше, що спадає на думку, це можливість розпізнавання осіб, персоналізація, використання голосових команд, підключення до цифрового будинку, відеочати тощо.

Звичайно, всі "розумні" телевізори стежать за своїми власниками в тому сенсі, що вони збирають інформацію про те, що саме ви дивитесь. Так, спеціальні системи Smart TV surveillance використовують автоматичне розпізнавання контенту, щоб збирати дані про ваші звички. Також деякі моделі додатково оснащують мікрофоном та камерою, що значно полегшує процес збирання даних.

Згідно з інформацією, що була опублікована виданням Financial Times, стеження за користувачами розпочалося вже давно. Так ще 2019 року дослідники з Північно-Східного університету та Імперського коледжу в Лондоні виявили, що деякі моделі SmartTV, зокрема від Samsung і LG, а ще потокові Roku та FireTV відправляють Netflix та стороннім рекламодавцям ваші місцерозташування та IP-адресу. Інші "розумні" пристрої, які мають камеру та динаміки, також можуть надсилати такі дані третім особам, в тому числі Microsoft та Spotify.

Командою вчених було виявлено, що треті сторони отримують такі дані, як розташування користувача, інформація про сам пристрій і, можливо, як саме користувач з ним взаємодіє. Професор Девід Чоффнес, фахівець з інформатики з Північно-Східного університету та один із авторів статті, заявив, що так пристрої можуть знати, коли ви є вдома, а коли вас немає.

Чи можна за допомогою телевізора стежити за людиною / Фото: Unsplash

Ще одне дослідження показало, що всі п'ять найпопулярніших брендів смарт-телевізорів збирають інформацію про звички користувача, навіть коли він не сидить за екраном. Кілька років тому, за даними ФБР, розробники застосунків Vizio, LG та Samsung були викриті у тому, що вони стежили за користувачами. Відомо, що МІ-5 та ЦРУ змогли отримати доступ до інформації на смарт-телевізорах і прослуховувати приватні розмови, використовуючи камеру та мікрофон.

Отже, найперше, що вам слід дізнатися, чи є на вашому SmartTV камера і мікрофон. Якщо так, це означає, що телевізор точно стежить за вами, але, звичайно, не завжди через моторошні цілі. Наприклад, камера потрібна, щоб надавати користувачу деякі розширені функції — розпізнавання обличчя, відеочат, управління жестами тощо.

Слід пам'ятати, що компанії, які вироблять смарт-телевізори, також передають деякі дані рекламодавцям. А через мережу Wi-Fi кіберзлочинці можуть зламати "розумний" телевізор, отримавши доступ до камери. Найчастіше камери встановлюють в центрі верхньої панелі чи внизу по краю. Щоб знайти її, потрібно шукати маленьку круглу лінзу.

Шпигувати SmartTV може лише в тому разі, коли телевізор підключений до Мережі. "Розумні" пристрої постійно збирають великі обсяги інформації для покращення ваших вражень від перегляду і монетизації даних за допомогою таргетованої реклами. За наявності, система відеоспостереження також використовує технологію автоматичного розпізнавання контенту та може "слухати" все, про що ви розмовляєте.

Як вимкнути стеження на смарт-телевізорі? Незалежно від того, яка саме модель у вас стоїть, ось кілька загальних порад:

розберіться у всіх функціях SmartTV та прочитайте, як їх обмежити;

не покладайтесь на налаштування безпеки, відразу змініть паролі;

дізнайтесь, як вимкнути стеження в налаштуваннях.

Також ви можете додатково закрити об'єктив камери шматком ізоляційної чорної стрічки чи щільним картоном. До речі, цим способом користується навіть засновник Facebook Марк Цукерберг.

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