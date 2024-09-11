Ваш вік неможливо буде вгадати: перукарі розповіли, яку стрижку найкраще вибрати після 50

Дуже важливо, щоб стрижка гармонійно поєднувалася з віком та способом життя. Якщо її підібрати правильно, то вона здатна приховати недоліки, підкреслити переваги і навіть "скинути" декілька років. Експерти розповіли про основні правила вибору ідеальної стрижки для жінок 50+.

Насамперед, фахівці часто говорять про сивину, адже в зрілому віці вона починає з'являтися у всіх. Як на неї реагувати — особиста справа кожної людини. Тим більше, що сьогодні існує чимало способів справитися з такою проблемою.

Деякі жінки щомісяця, а то й частіше, зафарбовують сивину, щоб так підтримувати молодий і доглянутий зовнішній вигляд. Інші зберігають сиве волосся, відрощують його та сприймають як символ зрілості та мудрості. Якщо за ним правильно доглядати, то сиве волосся матиме стильний і елегантний вигляд, впевнені б'юті-експерти.

Також, слід запам'ятати, що з віком структура та стан волосся змінюються. Воно стає більш ламким, сухим, тонким. Саме тому, на думку спеціалістів, необхідно правильно підібрати стрижку, яка не тільки матиме гарний вигляд, але й буде практичною у догляді. Які основні правила:

Для тонкого волосся найкраще обирати стрижки, що створюють додатковий об'єм і текстуру — боб з градуванням, піксі, з шарами. Також збільшити обсяг візуально можуть м'які локони чи легкі хвилі. Якщо волосся все ще густе, можете зупинитися на градуйованому каре чи каскадних стрижках, які значно полегшують вкладання. Так ви прибирете зайвий тягар, але залишите об'єм. Особливої уваги у виборі стрижки вимагає кучеряве волосся. Тут важливо, щоб вона враховувала природний завиток, легко вкладалася. Вибирайте короткі кучеряві піксі, шаруваті стрижки на середню довжину. Ламке і сухе волосся можна покращити, якщо обрати стрижки, що мінімізують шкоду від постійного вкладання. Акуратне каре чи м'які шаруваті стрижки підійдуть найкраще.

Важливу роль у виборі стрижки в віці 50+ відіграє форма обличчя. Тут слід запам'ятати такі правила:

Універсальним вважається овальне обличчя, якому підходить практично будь-яка стрижка. Ви можете сміливо експериментувати з довжиною чи стилем. Щоб візуально видовжити кругле обличчя обирайте чіткі контури. Вам підійдуть стрижки, які мають об'єм на маківці, довжина повинна бути нижче підборіддя: каскад, градуйована стрижка, подовжене каре. Для пом'якшення рис квадратного обличчя підійдуть стрижки з об'ємом біля коріння та м'якими лініями. Розгляньте бічні чубчики, шаруваті стрижки, каре з м'якими контурами. Щоб врівноважити широке чоло та вузьке підборіддя трикутного обличчя обирайте боб, каскад чи стрижку з чубчиком на один бік. Довгувате обличчя візуально буде мати коротший вигляд, якщо обрати боб, середні шаруваті стрижки, каре. Вони повинні мати горизонтальні лінії та об'єм з боків.

Ще одна важлива проблема, з якою стикаються жінки з віком, є втрачання обличчям об'єму. При цьому змінюється овал, з'являються зморшки. Якщо ви правильно підберете стрижку, то ці проблеми можна скоригувати і надати обличчю молодшого вигляду:

Об'єм на макіці та короткі боки можуть візуально підняти обличчя, створюючи ефект ліфтинга. Обирайте градуйований боб, піксі чи шаруваті стрижки. Приховати зайві зморшки, додати об'єму і руху, відвернути увагу від вікових змін допоможуть градуйоване каре та каскадні стрижки. Відмінний спосіб приховати зморшки на лобі — чубчик. Однак, обирайте такий, що буде гармонійно вписуватися в увесь образ.

Один з ключових аспектів — вибір правильної довжини волосся. Вона повинна не лише відповідати вашим уподобанням та стилю, але й формі обличчя, способу життя, стану волосся:

Короткий боб чи піксі підходять для активних жінок, які цінують простоту догляду. Вони нададуть вашому образу молодості та свіжості, дозволяють експериментувати і не вимагають особливого догляду. Вони підходять жінкам з тонким волоссям, тому що додають об'єму. Середню довжину стилісти рекомендують обирати тим, хто хоча мати безліч варіантів вкладання. Каскад чи каре підходять для більшості форм обличчя та типів волосся. Довге волосся має елегантний вигляд в будь-якому віці. Однак, воно вимагатиме від вас особливого догляду. Воно також повинне бути досить густим і здоровим. Обирайте шаруваті стрижки, які додадуть об'єму та руху.

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