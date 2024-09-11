Ваш вік неможливо буде вгадати: перукарі розповіли, яку стрижку найкраще вибрати після 50

Дуже важливо, щоб стрижка гармонійно поєднувалася з віком та способом життя. Якщо її підібрати правильно, то вона здатна приховати недоліки, підкреслити переваги і навіть "скинути" декілька років. Експерти розповіли про основні правила вибору ідеальної стрижки для жінок 50+.
Насамперед, фахівці часто говорять про сивину, адже в зрілому віці вона починає з'являтися у всіх. Як на неї реагувати — особиста справа кожної людини. Тим більше, що сьогодні існує чимало способів справитися з такою проблемою.
Деякі жінки щомісяця, а то й частіше, зафарбовують сивину, щоб так підтримувати молодий і доглянутий зовнішній вигляд. Інші зберігають сиве волосся, відрощують його та сприймають як символ зрілості та мудрості. Якщо за ним правильно доглядати, то сиве волосся матиме стильний і елегантний вигляд, впевнені б'юті-експерти.
Також, слід запам'ятати, що з віком структура та стан волосся змінюються. Воно стає більш ламким, сухим, тонким. Саме тому, на думку спеціалістів, необхідно правильно підібрати стрижку, яка не тільки матиме гарний вигляд, але й буде практичною у догляді. Які основні правила:
- Для тонкого волосся найкраще обирати стрижки, що створюють додатковий об'єм і текстуру — боб з градуванням, піксі, з шарами. Також збільшити обсяг візуально можуть м'які локони чи легкі хвилі.
- Якщо волосся все ще густе, можете зупинитися на градуйованому каре чи каскадних стрижках, які значно полегшують вкладання. Так ви прибирете зайвий тягар, але залишите об'єм.
- Особливої уваги у виборі стрижки вимагає кучеряве волосся. Тут важливо, щоб вона враховувала природний завиток, легко вкладалася. Вибирайте короткі кучеряві піксі, шаруваті стрижки на середню довжину.
- Ламке і сухе волосся можна покращити, якщо обрати стрижки, що мінімізують шкоду від постійного вкладання. Акуратне каре чи м'які шаруваті стрижки підійдуть найкраще.
Важливу роль у виборі стрижки в віці 50+ відіграє форма обличчя. Тут слід запам'ятати такі правила:
- Універсальним вважається овальне обличчя, якому підходить практично будь-яка стрижка. Ви можете сміливо експериментувати з довжиною чи стилем.
- Щоб візуально видовжити кругле обличчя обирайте чіткі контури. Вам підійдуть стрижки, які мають об'єм на маківці, довжина повинна бути нижче підборіддя: каскад, градуйована стрижка, подовжене каре.
- Для пом'якшення рис квадратного обличчя підійдуть стрижки з об'ємом біля коріння та м'якими лініями. Розгляньте бічні чубчики, шаруваті стрижки, каре з м'якими контурами.
- Щоб врівноважити широке чоло та вузьке підборіддя трикутного обличчя обирайте боб, каскад чи стрижку з чубчиком на один бік.
- Довгувате обличчя візуально буде мати коротший вигляд, якщо обрати боб, середні шаруваті стрижки, каре. Вони повинні мати горизонтальні лінії та об'єм з боків.
Ще одна важлива проблема, з якою стикаються жінки з віком, є втрачання обличчям об'єму. При цьому змінюється овал, з'являються зморшки. Якщо ви правильно підберете стрижку, то ці проблеми можна скоригувати і надати обличчю молодшого вигляду:
- Об'єм на макіці та короткі боки можуть візуально підняти обличчя, створюючи ефект ліфтинга. Обирайте градуйований боб, піксі чи шаруваті стрижки.
- Приховати зайві зморшки, додати об'єму і руху, відвернути увагу від вікових змін допоможуть градуйоване каре та каскадні стрижки.
- Відмінний спосіб приховати зморшки на лобі — чубчик. Однак, обирайте такий, що буде гармонійно вписуватися в увесь образ.
Один з ключових аспектів — вибір правильної довжини волосся. Вона повинна не лише відповідати вашим уподобанням та стилю, але й формі обличчя, способу життя, стану волосся:
- Короткий боб чи піксі підходять для активних жінок, які цінують простоту догляду. Вони нададуть вашому образу молодості та свіжості, дозволяють експериментувати і не вимагають особливого догляду. Вони підходять жінкам з тонким волоссям, тому що додають об'єму.
- Середню довжину стилісти рекомендують обирати тим, хто хоча мати безліч варіантів вкладання. Каскад чи каре підходять для більшості форм обличчя та типів волосся.
- Довге волосся має елегантний вигляд в будь-якому віці. Однак, воно вимагатиме від вас особливого догляду. Воно також повинне бути досить густим і здоровим. Обирайте шаруваті стрижки, які додадуть об'єму та руху.
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