Ваша аерофритюрниця може шпигувати за вами: експерти розкрили небезпеку розумної техніки

Розумна побутова техніка збирає інформацію про своїх власників / © unsplash.com

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Британське Управління комісара з інформації офіційно попередило користувачів про масовий збір особистих даних побутовою технікою, що відбувається по всьому світу. Експерти виявили, що сучасні розумні пристрої щоденно збирають набагато більше конфіденційної інформації, ніж це дійсно потрібно для їхньої базової роботи.

Про масштаби прихованого стеження за користувачами через домашні гаджети пише Daily Mail.

Небезпека популярних кухонних приладів

Дослідження показали, що деякі підключені до інтернету аерофритюрниці вимагають доступу до точного місця перебування клієнта. Окремі моделі навіть намагаються отримати дозвіл на запис аудіо через смартфони своїх власників. Дані з цих гаджетів часто таємно відправляються на сервери в Китай без жодних чітких пояснень від виробника.

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Під час розслідування фахівці перевірили популярні моделі від 3 відомих брендів. Виявилося, що додаток до одного з аерофритюрниць був підключений до трекерів соціальних мереж та рекламних майданчиків. Інший виробник взагалі вимагав вказати стать і точну дату народження під час створення звичайного облікового запису.

Опитування понад 2000 британців показало, що 33% людей взагалі не розуміють принципів збору даних їхніми пристроями. Ще 75% респондентів були дуже здивовані, дізнавшись, що розумний тостер чи зубна щітка регулярно збирають про них інформацію.

«Розумні пристрої збирають деякі з найчутливіших даних про наше життя, від нашого здоров’я до нашої щоденної рутини та сімейного життя», — заявив виконавчий директор з регуляторних ризиків Вільям Малкольм.

Експерти наголошують, що подібна техніка створена для полегшення побуту, проте це не повинно відбуватися ціною приватності. Приблизно 40% учасників опитування стурбовані цим фактом, а 15% свідомо уникають таких технологій. Водночас майже половина користувачів готові купувати розумні пристрої заради зручності попри серйозні ризики.

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Стеження через розумні телевізори

Телевізори з функцією Smart TV можуть виявитися чи не найбільшими порушниками конфіденційності у вашому домі. Ці пристрої постійно збирають величезні масиви інформації про те, що саме і коли ви дивитеся.

Такий масштабний збір даних дозволяє компаніям створювати максимально детальний профіль глядача. Ця інформація використовується не лише для рекомендацій нових фільмів, але й для націлювання агресивної персоналізованої реклами на вас і вашу родину.

Згідно з новими правилами, виробники телевізорів будуть зобов’язані отримувати чітку згоду користувачів перед початком збору будь-якої інформації. Регулятори планують суворо перевіряти дотримання цих вимог і карати компанії за ігнорування закону.

«Домогосподарства не повинні втрачати свою конфіденційність лише для того, щоб користуватися повсякденними технологіями», — підкреслив технічний експерт Ендрю Лафлін.

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Нагадаємо, смартгодинники, VR-гарнітури та розумний одяг можуть не лише збирати великі обсяги даних, а й створювати ризики для безпеки людини. Дослідники попереджають про фізичні загрози.

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