Ваша батарея сідає за годину: ось шість налаштувань телефону, які терміново потрібно змінити
Більшість користувачів помічають, що батарея смартфона починає «сідає» через рік-півтора після покупки.
Причина — природне старіння літій-іонних акумуляторів. Кожен цикл заряджання трохи зменшує їхню здатність утримувати енергію. Проте є налаштування та звички, які прискорюють цей процес — і ті, що його уповільнюють.
Як правильно заряджати смартфон
Сучасні батареї не мають «ефекту пам’яті», як старі нікелеві, але не люблять крайніх значень заряду:
0% може пошкодити контролер живлення.
100% постійно створює хімічне напруження.
Експерти радять тримати заряд між 20% і 80%. Багато смартфонів мають «оптимізоване заряджання», яке автоматично завершить процес під час вашого пробудження.
Температура — ключ до довгої роботи батареї
Головний ворог акумулятора — перегрів. Використання смартфона під час швидкої зарядки, особливо для ігор або відео у високій якості, сильно підігріває батарею. Ідеальна температура для роботи — 15–30°C.
Екран і економія енергії
Дисплей споживає найбільше заряду. Кілька простих кроків:
Яскравість: максимальна — лише на сонці. В інший час увімкніть авто-регулювання.
Тайм-аут: встановіть короткий, наприклад 30 секунд.
OLED/AMOLED: темна тема реально економить батарею, чорні пікселі просто вимикаються.
Частота оновлення: 90–120 Гц виглядає красиво, але швидко «їсть» заряд. Якщо можна — увімкніть адаптивну частоту, або знизьте до 60 Гц для економії.
Додатки та фонові процеси
Багато програм працюють у фоні і витрачають заряд. Особливо соціальні мережі та месенджери. Перевірте статистику використання батареї та вимкніть або видаліть непотрібні.
Сповіщення: кожен push активує екран і вібрацію. Вимкніть зайві повідомлення — економія батареї і безпека ваших даних.
Бездротові модулі
Bluetooth: вимикайте, якщо не користуєтеся гаджетами.
GPS: дозвіл лише під час використання додатків.
Мобільний інтернет: у зонах слабкого сигналу смартфон витрачає більше енергії, можна ввімкнути «Авіарежим».
Енергозбереження та оновлення
Режим енергозбереження: обмежує процесор, зупиняє фонову синхронізацію і вимикає ефекти. Ідеально, коли розетки нема поруч.
Оновлення системи: патчі оптимізують роботу компонентів і виправляють помилки, які «вбивають» батарею.