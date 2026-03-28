Ваша батарея сідає за годину: ось шість налаштувань телефону, які терміново потрібно змінити

Налаштування, що розряджають батарею телефону / © pexels.com

Причина — природне старіння літій-іонних акумуляторів. Кожен цикл заряджання трохи зменшує їхню здатність утримувати енергію. Проте є налаштування та звички, які прискорюють цей процес — і ті, що його уповільнюють.

Як правильно заряджати смартфон

Сучасні батареї не мають «ефекту пам’яті», як старі нікелеві, але не люблять крайніх значень заряду:

0% може пошкодити контролер живлення.

100% постійно створює хімічне напруження.

Експерти радять тримати заряд між 20% і 80%. Багато смартфонів мають «оптимізоване заряджання», яке автоматично завершить процес під час вашого пробудження.

Температура — ключ до довгої роботи батареї

Головний ворог акумулятора — перегрів. Використання смартфона під час швидкої зарядки, особливо для ігор або відео у високій якості, сильно підігріває батарею. Ідеальна температура для роботи — 15–30°C.

Екран і економія енергії

Дисплей споживає найбільше заряду. Кілька простих кроків:

Яскравість: максимальна — лише на сонці. В інший час увімкніть авто-регулювання. Тайм-аут: встановіть короткий, наприклад 30 секунд. OLED/AMOLED: темна тема реально економить батарею, чорні пікселі просто вимикаються. Частота оновлення: 90–120 Гц виглядає красиво, але швидко «їсть» заряд. Якщо можна — увімкніть адаптивну частоту, або знизьте до 60 Гц для економії.

Додатки та фонові процеси

Багато програм працюють у фоні і витрачають заряд. Особливо соціальні мережі та месенджери. Перевірте статистику використання батареї та вимкніть або видаліть непотрібні.

Сповіщення: кожен push активує екран і вібрацію. Вимкніть зайві повідомлення — економія батареї і безпека ваших даних.

Бездротові модулі

Bluetooth: вимикайте, якщо не користуєтеся гаджетами.

GPS: дозвіл лише під час використання додатків.

Мобільний інтернет: у зонах слабкого сигналу смартфон витрачає більше енергії, можна ввімкнути «Авіарежим».

Енергозбереження та оновлення

Режим енергозбереження: обмежує процесор, зупиняє фонову синхронізацію і вимикає ефекти. Ідеально, коли розетки нема поруч.

Оновлення системи: патчі оптимізують роботу компонентів і виправляють помилки, які «вбивають» батарею.