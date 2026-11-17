Небезпека в мережі / © Credits

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Російський «Яндекс» зможе самостійно визначати домашню адресу користувачів, навіть якщо вони не вказували її у своєму профілі. Для цього компанія буде аналізувати інформацію, яка вже зберігається в обліковому записі, зокрема назви закладок, теги, мітки та адреси, використані під час замовлення таксі або доставлення.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на російське профільне видання CNews, передає «Фокус».

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Нововведення викликало питання про обсяг персональних даних, які збирає компанія, та контроль користувачів над власною інформацією.

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Для українців ця ситуація має додатковий вимір безпеки. Поєднання адрес, відомостей про переміщення, історію пошуку та інших цифрових слідів потенційно дозволяє сформувати детальний профіль людини.

Як «Яндекс» визначатиме домашню адресу користувачів

Про нові положення в умовах використання «Яндекс ID» 16 листопада 2026 року повідомило видання CNews. На цю публікацію звернула увагу The Moscow Times, яка наступного дня розповіла про зміни.

Відповідно до оновлених умов, якщо користувач самостійно не вказав домашню адресу у профілі, «Яндекс» зможе визначити її автоматично. Для цього сервіс аналізуватиме дані, що вже є в обліковому записі: назви закладок, теги, мітки та іншу інформацію.

Система зможе вибрати домашню адресу серед тих, які раніше людина використовувала у сервісах компанії. Наприклад, це може бути місце, вказане під час замовлення таксі або доставлення продуктів.

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Водночас користувачеві залишають право змінити вказану адресу вручну.

Також нові правила передбачають розширення способів підтвердження особистості. Тепер пройти верифікацію можна не лише через Держпослуги та Mobile ID, а й за допомогою даних оператора фінансової системи «Яндекса». Статус підтвердженого користувача автоматично поширюватиметься на всі профілі, об’єднані в Єдиний обліковий запис.

За інформацією The Moscow Times, список цілей обробки персональних даних залишився незмінним. Серед них авторизація, доступ до сервісів компанії, відновлення облікового запису, автоматичне заповнення форм та застосування вікових обмежень.

Які ризики створює збирання особистих даних

Провідний аналітик Ельдар Муртазін у коментарі The Moscow Times звернув увагу, що нововведення дає «Яндексу» можливість отримувати більше інформації про користувачів без їхнього безпосереднього бажання надавати ці відомості.

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За словами експерта, раніше люди самостійно вказували домашню адресу, а тепер компанія зможе визначати її на підставі наявної інформації.

Муртазін також згадав про попередні випадки витоку персональних даних у сервісах «Яндекса». Зокрема, 2022 року у відкритому доступі опинилися номери телефонів клієнтів «Яндекс Їжи», інформація про їхні замовлення, адреси та час доставлення.

На думку аналітика, враховуючи такі інциденти розширення обсягу інформації, яку збирає компанія, виникають додаткові питання щодо захисту конфіденційності.

Також експерти пояснюють, що нові положення дозволяють «Яндексу» збирати більше персональних даних та формувати детальніший цифровий профіль людини.

За його словами, користувач може змінити або видалити адресу, проте компанія має право запросити документи на її підтвердження. Якщо у «Яндекса» виникнуть сумніви щодо достовірності відомостей, доступ до облікового запису можуть обмежити.

Чому це становить небезпеку для українців

Проблема у тому, що російський сервіс може автоматично визначити місце проживання людини. Важливим є і сам обсяг інформації, яку компанія здатна накопичувати завдяки різним продуктам своєї екосистеми.

Наприклад, адреси замовлень можуть вказувати на місце проживання або роботи, інформація про поїздки — на регулярні маршрути, а інші дані профілю — розкривати звички та інтереси користувача.

Для українців, особливо військовослужбовців, волонтерів, держслужбовців, журналістів та працівників оборонної промисловості, такі відомості можуть бути чутливими. Якщо різні категорії інформації поєднуються в один профіль, вони можуть допомогти встановити місця перебування людини та її звичні маршрути.

Водночас важливо розрізняти потенційну загрозу та підтверджені факти. Наявність у «Яндекса» інформації про геолокацію чи адреси користувачів сама собою не доводить, що компанія передавала координати конкретних українців російським спецслужбам.

Однак можливість накопичення великого масиву персональних даних у компанії, що працює у російській юрисдикції, створює додаткові ризики для конфіденційності та безпеки українських користувачів.

«Яндекс» передає дані російським силовикам: скільки запитів задовольнила компанія

Особливу увагу привертає взаємодія «Яндекса» з російськими державними органами.

За інформацією The Moscow Times з посиланням на власну звітність компанії, 2025 року «Яндекс» задовольнив понад 93,6 тис. запитів силових структур щодо розкриття інформації про користувачів. Це близько 85% усіх отриманих звернень. Видання зазначає, що показник став рекордним.

Більшість запитів стосувалося сервісів RideTech — таксі, доставлення, каршерингу та кікшерингу. Ці продукти містять інформацію, яка може стосуватися пересування та повсякденних звичок людей.

За словами експертів, на яких посилається видання, політика конфіденційності Яндекса передбачає передавання персональних даних державним органам та судам у випадках, передбачених законодавством.

Це не означає, що всі запити російських силових структур стосувалися українців. Водночас статистика демонструє масштаби взаємодії компанії з державними органами РФ та кількість випадків, коли ті отримували інформацію про користувачів.

Нагадаємо, раніше говорилося, що українські удари по датацентрах російського «Яндекса» призвели до різкого падіння бот-трафіку в Мережі та можуть вплинути на громадську підтримку німецької партії AfD та американського руху MAGA.

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