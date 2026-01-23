Як обігріти кімнату без обігрівача / © pexels.com

За даними Express.co.uk, одна невелика зміна здатна зробити кімнату на 33% теплішою. Достатньо лише встановити теплоізоляційні штори або жалюзі з підкладкою. Це невелике доповнення істотно зменшує витік тепла з приміщення.

Дослідження Університету Солфорда показує, що навіть просте затягування штор або жалюзі взимку може скоротити тепловтрати на 15–17%. Причому ефект помітний навіть на енергоефективних вікнах із подвійним склінням.

Експерти підрахували: правильний вибір штор або жалюзі здатний знизити втрати тепла до 33%, а це прямо впливає на зменшення витрат на електроенергію — адже для підтримки комфортної температури потрібно менше тепла.

Як працюють термоштори

Термоштори утримують тепло завдяки декільком шарам матеріалу, які мінімізують витік тепла через вікна. Можна купити готові термоштори або додати термопідкладку до вже наявних штор.

Такі штори та жалюзі корисні в будь-який сезон: взимку вони зберігають тепло всередині, а влітку — відбивають сонячне світло, допомагаючи підтримувати прохолоду.

Як обрати теплоізоляційні штори та жалюзі

Щоб вони працювали максимально ефективно, експерти радять:

Вибирайте багатошарові штори — вони найкраще утримують тепло. Якщо не хочете купувати нові штори, можна пришити термопідкладку до старих. При виборі жалюзі звертайте увагу на додаткові функції: рулонні жалюзі з боковою застібкою або вертикальні ламелі для часткового відкривання. Штори слід вішати на кілька сантиметрів вище і ширше вікна, щоб перекривати його з обох боків і звисати нижче підвіконня. Встановлюйте штори якнайближче до вікна, щоб мінімізувати протяги.

Дотримуючись цих порад, ви забезпечите максимальне збереження тепла та комфорт у будь-яку холодну пору року.