ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
94
Час на прочитання
3 хв

Ваше ліжко — не таке чисте, як здається: скільки разів на тиждень прати білизну

Неприємний запах вранці, алергії та подразнення шкіри — це не випадковість. Усе через невчасно випрані простирадла.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Постіль

Постіль / © www.freepik.com/free-photo

Постіль здається затишним і безпечним місцем, де ми проводимо майже третину життя. Але саме вона може стати прихистком для небажаних «сусідів» — мільйонів мікроорганізмів, пилових кліщів і грибків. Усе це не лише знижує якість сну, а й становить реальну загрозу для здоров’я.

Про це пише Science Alert.

Кожної ночі наш організм вивільняє близько 500 мл рідини через піт. Навіть якщо ви прийняли душ перед сном — це не заважає тисячам клітин шкіри, жирів і мікроорганізмів залишатися на постелі. Звучить не дуже приємно, але саме вони створюють середовище для розмноження бактерій і грибків.

Особливо активні на постелі стафілококи — вони розкладають компоненти поту, викликаючи неприємний запах. Додайте до цього забруднення з волосся та шкіри, які ви переносите з вулиці: пил, пилок, частинки бруду та навіть сліди фекалій — якщо ви ділите ліжко з домашніми улюбленцями.

Омертвілі клітини шкіри — улюблена їжа для пилових кліщів. Ці мікроскопічні істоти не кусають, але продукти їхньої життєдіяльності — потужні алергени. Вони здатні викликати або посилити екзему, астму, алергічний риніт.

Грибки, такі як Aspergillus fumigatus, виявлені в старих подушках, можуть призвести до серйозних захворювань дихальної системи, особливо у людей з ослабленим імунітетом.

Як часто треба прати:

Простирадла та наволочки. Раз на тиждень. Якщо ви хворіли, сильно пітніли або ділите ліжко з тваринами — раз на 3–4 дні.

Температура прання: не нижче 60°C — це гарантує знищення бактерій та пилових кліщів.

Підковдри. Раз на 2 тижні або частіше, якщо є контакт із тваринами.

Одеяла. Раз на 3–4 місяці. Навіть якщо вони мають підковдру, з часом до наповнювача проникає піт, жир і кліщі.

Подушки. Раз на 4–6 місяців. Бажано прати їх у машинці, якщо дозволяє етикетка, або здавати в хімчистку.

Матраци. Пилососити раз на тиждень, провітрювати кожні кілька днів. Варто використовувати захисний наматрацник і змінювати матрац кожні 7 років.

У чому небезпека нехтування гігієною постелі:

  • Алергії та подразнення шкіри

  • Проблеми з диханням

  • Неприємний запах у спальні

  • Погіршення якості сну

  • Ризик інфекцій, особливо для дітей та людей з ослабленим імунітетом

Дослідження доводять, що якість сну впливає не лише на настрій, а й на стан серцево-судинної системи, пам’ять, концентрацію та навіть вагу. Регулярна гігієна ліжка — це маленький, але критично важливий крок до здоров’я.

Поради для максимальної чистоти:

  • Вибирайте натуральну білизну — вона краще вбирає вологу та не накопичує статичну електрику.

  • Висушуйте білизну на сонці або при високій температурі в сушарці — це знищує залишкові бактерії.

  • Гладьте простирадла — висока температура додатково знезаражує тканину.

  • Заморожуйте подушки (у пакеті) на 8 годин у морозилці, аби знищити пилових кліщів.

Ваша постіль — це не лише зона комфорту, а й поле мікроскопічної битви. І перемогти в ній — цілком реально. Достатньо дотримуватись простих правил гігієни та стежити за регулярністю прання.

Чисте ліжко — запорука здорового сну і довгого життя. Не зволікайте: зніміть постіль, періть, сушіть — і спіть спокійно.

Нагадаємо, вологі рушники, які одразу після використання потрапляють до кошика для білизни, можуть стати джерелом бактерій, плісняви та затхлого запаху.

За словами фахівця, головна помилка — зминати рушники та залишати їх вологими в закритому просторі. В таких умовах тканина не висихає повністю, а це створює ідеальне середовище для розвитку грибка та бактерій. Як результат — рушник швидко втрачає свіжість, а користуватися ним стає негігієнічно.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie