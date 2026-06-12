Ваша обробна дошка може бути бруднішою за унітаз: як ефективно очистити її від бактерій

Чим дезінфікувати обробну дошку / © pexels.com

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За словами експертів із харчової гігієни, саме на поверхні дошки найчастіше відбувається перехресне забруднення продуктів, особливо після контакту з сирим м’ясом, рибою або овочами.

Попри регулярне миття, звичайної губки та мийного засобу часто недостатньо, щоб повністю усунути мікроорганізми, які залишаються в мікротріщинах і подряпинах.

Чому обробна дошка стає небезпечною

Під час щоденного використання ніж залишає на поверхні дрібні порізи. З часом у цих мікротріщинах накопичуються залишки їжі та волога, що створює ідеальне середовище для розмноження бактерій.

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Найбільший ризик становлять:

сире м’ясо та птиця;

риба та морепродукти;

немиті овочі та зелень.

Фахівці зазначають: навіть ретельно вимита дошка може залишатися джерелом бактерій, якщо її поверхня вже сильно зношена.

Як правильно мити обробну дошку

Щоб зменшити ризик забруднення, важливо дотримуватися базових правил:

Мийте дошку одразу після використання теплою водою з мийним засобом. Уникайте тривалого замочування дерев’яних дощок, щоб не пошкодити структуру матеріалу. Використовуйте окремі дошки для сирих продуктів і готової їжі. Ретельно висушуйте дошку у вертикальному положенні.

Як дезінфікувати кухонну дошку

Для глибшого очищення рекомендується періодична дезінфекція:

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розчин оцту та води допомагає зменшити кількість бактерій;

слабкий розчин хлорного відбілювача ефективний проти патогенів (після використання обов’язково ретельно промити дошку);

сіль і лимон можуть допомогти прибрати запахи та частину забруднень.

Важливо: дерев’яні дошки потребують більш делікатного догляду, тоді як пластикові можна очищати більш інтенсивно, у тому числі в посудомийній машині (якщо дозволяє виробник).

Коли потрібно замінювати обробну дошку

Фахівці радять не зволікати із заміною, якщо:

на поверхні з’явилися глибокі порізи;

дошка почала вбирати запахи;

залишки їжі важко відмити навіть після дезінфекції;

поверхня стала шорсткою або деформованою.

У середньому інтенсивне використання скорочує термін служби пластикової дошки до кількох років.

FAQ

Як часто потрібно мити обробну дошку?

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Обробну дошку слід мити після кожного використання теплою водою з мийним засобом, особливо після контакту із сирими продуктами.

Чим найкраще дезінфікувати обробну дошку?

Найпоширеніші способи — розчин оцту або слабкий розчин хлорного відбілювача. Вони допомагають зменшити кількість бактерій і забезпечити гігієнічну чистоту.

Як прибрати неприємний запах з обробної дошки?

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Для цього можна використати сіль і лимон або розчин соди. Вони допомагають нейтралізувати запахи від цибулі, часнику чи риби.

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