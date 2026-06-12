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Ваша обробна дошка може бути бруднішою за унітаз: як ефективно очистити її від бактерій
Обробна кухонна дошка — один із найчастіше використовуваних предметів на кухні, який водночас може накопичувати значно більше бактерій, ніж здається на перший погляд.
За словами експертів із харчової гігієни, саме на поверхні дошки найчастіше відбувається перехресне забруднення продуктів, особливо після контакту з сирим м’ясом, рибою або овочами.
Попри регулярне миття, звичайної губки та мийного засобу часто недостатньо, щоб повністю усунути мікроорганізми, які залишаються в мікротріщинах і подряпинах.
Чому обробна дошка стає небезпечною
Під час щоденного використання ніж залишає на поверхні дрібні порізи. З часом у цих мікротріщинах накопичуються залишки їжі та волога, що створює ідеальне середовище для розмноження бактерій.
Найбільший ризик становлять:
сире м’ясо та птиця;
риба та морепродукти;
немиті овочі та зелень.
Фахівці зазначають: навіть ретельно вимита дошка може залишатися джерелом бактерій, якщо її поверхня вже сильно зношена.
Як правильно мити обробну дошку
Щоб зменшити ризик забруднення, важливо дотримуватися базових правил:
Мийте дошку одразу після використання теплою водою з мийним засобом.
Уникайте тривалого замочування дерев’яних дощок, щоб не пошкодити структуру матеріалу.
Використовуйте окремі дошки для сирих продуктів і готової їжі.
Ретельно висушуйте дошку у вертикальному положенні.
Як дезінфікувати кухонну дошку
Для глибшого очищення рекомендується періодична дезінфекція:
розчин оцту та води допомагає зменшити кількість бактерій;
слабкий розчин хлорного відбілювача ефективний проти патогенів (після використання обов’язково ретельно промити дошку);
сіль і лимон можуть допомогти прибрати запахи та частину забруднень.
Важливо: дерев’яні дошки потребують більш делікатного догляду, тоді як пластикові можна очищати більш інтенсивно, у тому числі в посудомийній машині (якщо дозволяє виробник).
Коли потрібно замінювати обробну дошку
Фахівці радять не зволікати із заміною, якщо:
на поверхні з’явилися глибокі порізи;
дошка почала вбирати запахи;
залишки їжі важко відмити навіть після дезінфекції;
поверхня стала шорсткою або деформованою.
У середньому інтенсивне використання скорочує термін служби пластикової дошки до кількох років.
FAQ
Як часто потрібно мити обробну дошку?
Обробну дошку слід мити після кожного використання теплою водою з мийним засобом, особливо після контакту із сирими продуктами.
Чим найкраще дезінфікувати обробну дошку?
Найпоширеніші способи — розчин оцту або слабкий розчин хлорного відбілювача. Вони допомагають зменшити кількість бактерій і забезпечити гігієнічну чистоту.
Як прибрати неприємний запах з обробної дошки?
Для цього можна використати сіль і лимон або розчин соди. Вони допомагають нейтралізувати запахи від цибулі, часнику чи риби.