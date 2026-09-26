Ваше ліжко може бути бруднішим, ніж здається: як часто насправді треба прати постіль

Як часто потрібно прати постільну білизну та рушники / © Credits

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Постільна білизна та рушники можуть залишатися на вигляд чистими, хоча на них уже накопичуються клітини шкіри, мікроорганізми та пилові кліщі. Саме тому фахівці радять не відкладати прання надовго.

Про це повідомило видання Popular Science.

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Оптимальним проміжком між праннями простирадл і банних рушників називають один-два тижні. На практиці ж багато людей змінюють їх значно рідше. За даними дослідження Sleep Advisor, середній термін використання постільної білизни без прання становить близько 24 днів, а наволочок — 25 днів.

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Інше опитування, проведене у Великій Британії, показало ще більші проміжки. Серед самотніх чоловіків більшість могли користуватися одними простирадлами до чотирьох місяців. А 5% опитаних загалом зізналися, що перуть постіль лише один-два рази протягом року.

Чому це важливо, пояснила фахівчиня з алергології та імунології Сандра А. Хо. Щодня з поверхні людського тіла відокремлюються клітини шкіри, які стають їжею для пилових кліщів. Прання дозволяє регулярно прибирати і ці частинки, і кліщів, що накопичуються в ліжку.

Схожа ситуація виникає і з рушниками. Під час витирання на тканину потрапляють відмерлі клітини та мікроорганізми зі шкіри. У результаті там формується окрема мікробна спільнота, склад якої, за даними досліджень, відрізняється від мікроорганізмів на одязі чи простирадлах.

Особливо уважними до частоти прання варто бути людям, які мають алергію на пилових кліщів. Хо зазначає, що вона може сприяти розвитку астми й алергічного риніту, а також загостренню екземи. У таких випадках лікарка рекомендує прати постіль та банні рушники кожні один-два тижні, використовуючи гарячу воду.

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Втім, орієнтуватися можна не лише на календар. Плями, сліди поту, крихти та інший бруд, неприємний запах або зміна текстури простирадл свідчать, що прання краще не відкладати. Для рушників одним із найбільш очевидних сигналів також є запах.

Якщо ж астма чи алергія загострилися, а простирадла та рушники не прали протягом кількох тижнів, Хо радить зайнятися цим якомога швидше.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як часто потрібно прати ковдру, щоб вона залишалася чистою.

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