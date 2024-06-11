Ваші котлети стануть ресторанною стравою: до фаршу потрібно додати всього лише один інгредієнт

Ця річ точно є на кожній кухні. Якщо додати її до фаршу під час приготування котлет, вони вийдуть пишними та дуже смачними.

Виявляється, щоб котлети, та й будь-які інші страви з м'ясного фаршу, виходили неймовірно смачними, соковитими та м'якими, потрібно додати звичайну харчову соду. Однак використовувати соду для фаршу можна лише тоді, якщо ви збираєтесь смажити страву. Для тушкування чи відварювання цей лайфгак не підходить.

Звичайно, якщо ви готуєте котлети з фаршу курки чи індички, то це м'ясо вже саме по собі дуже соковите і ніжне, тоді додавати харчову соду вже немає сенсу. А ось для котлет з яловичини, свинини, м'ясного асорті вона справжня необхідність. Всі ці види м'яса більш жорсткі, а завдяки соді вони стануть більш м'якими. Додатково сода прибере характерний запах яловичини, який не всім до вподоби.

Для чого у фарш кладуть соду? Насамперед, сода робить м'ясо м'яким та соковитим, вона здатна усунути сторонні запахи. Просто додайте невелику кількість соди до фаршу і смажте котлети як звичайно. Побачите, что смак страви зміниться на краще.

Скільки харчової соди кладуть до м'ясного фаршу, щоб було смачно? Додавати харчову соду потрібно тоді ж, коли ви кладете до фаршу свої улюблені спеції та сіль. Пропорції доволі прості: на 500 г фаршу потрібно взяти 1/2 ч. ложки соди. Все добре перемішайте і залишіть фарш на 30 хвилин.

Коли на соду впливає висока температура, вона входить у реакцію, пом'якшуючи волокна м'яса і прибираючи сторонні аромати. Спробуйте додавати соду не лише у котлети, але й запіканки з фаршу чи будь-які м'ясні начинки.

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