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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
147
Час на прочитання
2 хв

Ваші нігті скажуть “дякую”: коли знімати гель-лак, навіть якщо він ідеальний

Правильно нанесений якісний гель-лак безпечний і зручний.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Манікюр

Манікюр / © Unsplash

Гель-лак — справжній порятунок для тих, хто цінує доглянуті руки без постійного перекриття нігтів.

Про цікаві поради дізнавалися ТСН.ua.

Середній термін носіння гель-лаку — від 14 до 21 днів.
Саме стільки гель-лак зазвичай виглядає естетично: блискучий, без сколів і відшарувань. Але іноді покриття тримається до 4 тижнів — усе залежить від кількох важливих факторів.

Що впливає на стійкість гель-лаку:

Стан нігтьової пластини
Якщо нігті ламкі, тонкі або мають поздовжні борозенки — покриття швидше відшаровується. Перед нанесенням важливо провести легке шліфування і дегідратацію поверхні.

Жирність нігтів і рук
У людей із підвищеним саловиділенням або вологими руками гель-лак може почати «пузиритися» або відклеюватись вже на 5–7 день.

Якість матеріалів
Недорогі бази, пігменти або топи — часта причина сколів, навіть якщо техніка нанесення правильна.

Техніка майстра
Недостатнє просушування, товстий шар або попадання повітря між шарами — ідеальний ґрунт для сколів уже через кілька днів.

Ваш спосіб життя
Регулярний контакт із водою, побутова хімія, спортзал, робота на кухні — усе це впливає на довговічність покриття. Без рукавичок — гель не протримається довго.

Цікаві поради, як продовжити життя гель-лаку:

  • Не мочіть руки 2–3 години після процедури — навіть якщо лампа «просушила».

  • Одягайте рукавички під час прибирання або миття посуду.

  • Змащуйте кутикулу олією щодня — це запобігає пересушуванню лаку.

  • Не підпилюйте нігті після покриття — це руйнує герметичність.

  • Якщо з’явився мікроскол — не здирайте покриття! Це травмує ніготь.

Коли знімати гель-лак:

Незалежно від того, як добре він тримається, рекомендовано знімати гель-лак не пізніше ніж через 21 день. Після цього зростає ризик:

  • порушення дихання нігтя (пластина тьмяніє, виснажується),

  • розвитку грибка (через мікротріщини),

  • механічного травмування при рості (лак може потягнути ніготь).

Нагадаємо, видання Real Simple поділилося добіркою елегантних і сміливих дизайнів чорних нігтів, які стали фаворитами сезону. Чорний лак — не просто вибір, а справжній стиль життя для тих, хто цінує драму, вишуканість і сучасну естетику.

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