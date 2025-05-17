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Ваші нігті скажуть “дякую”: коли знімати гель-лак, навіть якщо він ідеальний
Правильно нанесений якісний гель-лак безпечний і зручний.
Гель-лак — справжній порятунок для тих, хто цінує доглянуті руки без постійного перекриття нігтів.
Про цікаві поради дізнавалися ТСН.ua.
Середній термін носіння гель-лаку — від 14 до 21 днів.
Саме стільки гель-лак зазвичай виглядає естетично: блискучий, без сколів і відшарувань. Але іноді покриття тримається до 4 тижнів — усе залежить від кількох важливих факторів.
Що впливає на стійкість гель-лаку:
Стан нігтьової пластини
Якщо нігті ламкі, тонкі або мають поздовжні борозенки — покриття швидше відшаровується. Перед нанесенням важливо провести легке шліфування і дегідратацію поверхні.
Жирність нігтів і рук
У людей із підвищеним саловиділенням або вологими руками гель-лак може почати «пузиритися» або відклеюватись вже на 5–7 день.
Якість матеріалів
Недорогі бази, пігменти або топи — часта причина сколів, навіть якщо техніка нанесення правильна.
Техніка майстра
Недостатнє просушування, товстий шар або попадання повітря між шарами — ідеальний ґрунт для сколів уже через кілька днів.
Ваш спосіб життя
Регулярний контакт із водою, побутова хімія, спортзал, робота на кухні — усе це впливає на довговічність покриття. Без рукавичок — гель не протримається довго.
Цікаві поради, як продовжити життя гель-лаку:
Не мочіть руки 2–3 години після процедури — навіть якщо лампа «просушила».
Одягайте рукавички під час прибирання або миття посуду.
Змащуйте кутикулу олією щодня — це запобігає пересушуванню лаку.
Не підпилюйте нігті після покриття — це руйнує герметичність.
Якщо з’явився мікроскол — не здирайте покриття! Це травмує ніготь.
Коли знімати гель-лак:
Незалежно від того, як добре він тримається, рекомендовано знімати гель-лак не пізніше ніж через 21 день. Після цього зростає ризик:
порушення дихання нігтя (пластина тьмяніє, виснажується),
розвитку грибка (через мікротріщини),
механічного травмування при рості (лак може потягнути ніготь).
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