Ваші огірки будуть плодоносити до самих морозів: запам'ятайте п'ять важливих порад

Існує думка, що огірки не можуть плодоносити аж до перших морозів, але досвідчені городники знають, що можна зробити так, що отримувати плоди дуже довго.

Слід звернути увагу, що ці правила діють лише в тому разі, якщо огірки ростуть у відкритому ґрунті. Що потрібно зробити, щоб збирати урожай навіть восени?

Насамперед, не забувайте регулярно прибирати листки, які розташовані нижче плодів. А коли нижня частина стовбура стає надто "порожньою", важливо досипати землі і використати мульчування.

Наприкінці літнього сезону рослину потрібно підживити, щоб вона стала сильнішою. Для цього вам знадобляться сухі дріжджі. В достатньо глибоку ємність налийте півлітра води, додайте 1 ст. ложку дріжджів і стільки ж цукрового піску. Ретельно розмішайте суміш для розчинення всіх компонентів і залишіть на 3-4 години. Після закінчення цього періоду додайте ще 5 л теплої води.

Підживлення, яке у вас вийшло, потрібно додавати у воду для поливання огірків. Цієї кількості вистачить на 1 відро води. Також для подовження плодоношення огірків використовують коров'ячий гній.

Не забувайте щотижня проводити профілактичні заходи від хвороб та шкідників. А від третини літа регулярно накривайте рослину на ніч натуральним покривним матеріалом.

Поливати грядки наприкінці літа потрібно вже не так часто, як на початку і в середині. Якщо температура повітря не піднімається вище +20 градусів, то на кожен кущ можна витрачати не більше 2 л води. А якщо температура опуститься до +15 то вистачить і 0,5 л.

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