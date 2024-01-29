Ваші предки були душею будь-якої компанії: про це вказує, як звучать ваші прізвища

Походження прізвищ: які прізвища давали українцям, які вміли веселитися та веселити інших в компанії
Українські прізвища можуть бути сформовані за різними ознаками — іменем батька (рідше – матері), за професією, походити від назви місцевості, також індивідуальних ознак та особливостей людини. Деякі прізвища вказують на характер та вдачу людини - чи була вона веселою по життю.
Мовознавець Юліан Редько у книзі "Сучасні українські прізвища" розповідає про такі прізвища.
Йдеться про такі прізвища, як:
- Веселий,
- Потішний,
- Смішко,
- Сміянець,
- Танцюра,
- Гуляка,
- Скочко.
Так у давнину прозивали справжніх веселунів, які ніколи не сумували.
Якщо гарний настрій дарувала горілка, хто часто зазирав у чарку, то таким веселунам давали такі прізвища, як Пияка, Непийпиво, Оковитий, Наливайко та Цідибрага.
Про невеселу вдачу вказують такі прізвища, як:
- Журило,
- Мамій,
- Стогній,
- Рюма,
- Плаксій,
- Журибіда,
- Плаксивий,
- Рева,
- Плакош,
- Рюма
- Ревій.
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