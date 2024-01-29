Ваші предки були душею будь-якої компанії: про це вказує, як звучать ваші прізвища

Походження прізвищ: які прізвища давали українцям, які вміли веселитися та веселити інших в компанії

Українські прізвища можуть бути сформовані за різними ознаками — іменем батька (рідше – матері), за професією, походити від назви місцевості, також індивідуальних ознак та особливостей людини. Деякі прізвища вказують на характер та вдачу людини - чи була вона веселою по життю.

Мовознавець Юліан Редько у книзі "Сучасні українські прізвища" розповідає про такі прізвища.

Йдеться про такі прізвища, як:

Веселий,

Потішний,

Смішко,

Сміянець,

Танцюра,

Гуляка,

Скочко.

Так у давнину прозивали справжніх веселунів, які ніколи не сумували.

Якщо гарний настрій дарувала горілка, хто часто зазирав у чарку, то таким веселунам давали такі прізвища, як Пияка, Непийпиво, Оковитий, Наливайко та Цідибрага.

Про невеселу вдачу вказують такі прізвища, як:

Журило,

Мамій,

Стогній,

Рюма,

Плаксій,

Журибіда,

Плаксивий,

Рева,

Плакош,

Рюма

Ревій.

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