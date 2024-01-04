Походження прізвищ: дізнайтесь, чи були ваші пращури митцями

Ваші пращури були скоріш за все митцями, якщо у вас таке прізвище

Продовжуємо досліджувати походження українських прізвищ. Які прізвища вказують, що ваші предки мали відношення до якогось мистецтва.

Про це розповідає у своєму дослідженні «Сучасні українські прізвища» мовознавець Юліан Редько.

Займалися мистецтвом, точніше малярством, скоріш за все пращури носіїв такого прізвища як Маляр та похідні від нього Маляренко та Малярик. Схоже походження мають прізвища Богомаз з похідним Богомазюк.

Якщо ваше прізвище Співак, ваші предки, скоріш за все гарно співали, а якщо ваше прізвище Регент та Регенчук - мали відношення до організації церковного хору.

Багато прізвищ пов'язаних з музикою. Напевно, ніхто не буде сумніватися, чим займалися пращури носіїв прізвища Музика. Від цієї назви утворилося зменшене Музичка і патронімічні Музиченко, Музичук. До заняття музикою мають відношення і носії прізвищ Дармограй і Лихограй.

Як зазначає мовознавець, існує багато прізвищ, які походить від назви інструмента, на якому ньому грали. Серед них такі:

Скрипник, Скрипець, Скрипка. Похідні - Скрипчук, Скрипнюк, Скрип'юк, Скрипичайко, Скрипниченко.

Цимбаліст, Цимбаліста, Цимбалістий. Проте достеменно не відомо, що такі прізвища, як Цимбал, Цинбал з похідними Цимбалюк, Цимбалко, теж походять від назви інструмента, адже слово "цимбал" вживається і в переносному значенні.

Басістий, Баса, Басенко, Басюк. Предки носіїв цих прізвищ грали на контрабасі.

Дудар, Дудник і Дудаш утворені від назви дуди на якому грав музикант. Так само пояснюється походження зменшеного Дудка та утвореного від нього Дудко та одержаного по матері — Дудишин.

Прізвище Сопівник утворене від назви інструменту на діалекті "сопільник", звідси патронімічне Сопільняк. Від слова "сопілка" походить, певно, і прізвище Софілканич на Закарпатті.

Прізвище Бандура з похідним Бандуренко могло виникнути від музичного інструменту бандура, хоч тут, як і до слова "цимбал", як зазначає дослідник, можливі й інші пояснення.

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