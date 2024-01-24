Ваші предки були волелюбними, любили природу, рибалити й полювати, якщо мали такі прізвища

Кожне українське прізвище має якесь значення і навіть таємницю. Раніше прізвища давали за родом занять, місцем проживання, способом життя, зовнішніми рисами і за характером. А є такі, що давалися мисливцям та рибалкам спочатку як прізвиська, а потім вони перейшли в родові імена. Розповідаємо, посилаючись на наукову роботу мовознавця Юліана Редька "Сучасні українські прізвища", які прізвиська давали тим, хто любив рибалити та полювати.

Які прізвища найчастіше давали мисливцям та рибалкам: повний список

Мисливці мали чіткі та зрозумілі прізвища за родом свого заняття – Мисливець чи Стрілець. Хоча останнє дещо видозмінилося і має кілька форм – Стрільчук, Стрільців, Стрілківський, Стрільниченко.

Ті мисливці, які полюбляли полювати на окремих тварин чи птахів, отримували відповідні прізвища: Убийвовк, Пташник, Бобровник, Щебийвовк, Лисобей, Сцібивовк.

Рибалки також мали зрозуміле прізвище, яке переходило з прізвиськ, які вони отримували за родом своєї діяльності: Рибалко, Рибак, Рибалка, Рибачок, Рибалченко, Рибачук, Рибарук, Рибарчук.

Читайте також:

Рідкісні та дуже цікаві: добірка давніх українських прізвищ, які можуть здивувати

Ваші предки правили містами, якщо ви маєте таке прізвище: перевірте своє

Ви з роду багатіїв, якщо ваше прізвище звучить так: перевірте своє