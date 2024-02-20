Ваші предки належали до елітного козацького роду й мали надздібності, якщо прізвище звучить так

Напевно, кожен із нас пам’ятає зі шкільних уроків історії легенди про українських козаків-характерників. Так називали козаків, які належали до елітних родів і мали надзвичайні здібності. Вони вміли зупинити військо ворога, не вступаючи в битву, навести морок, перетворитися на дерево чи коня. На сьогодні тисячі українців носять прізвища цих славетних козаків. Розповідаємо, які прізвища носили ключові історичні постаті козацької доби, яких заносять до українських козаків-характерників.

Які прізвища належали козацьким ватажкам із суперздібностями

За легендами усі козаки, що мали надзвичайні фізичні та розумові здібності, були вихідцями з роду язичницьких волхвів. Їх змалечку тренували та розвивали, щоб вони могли повною мірою опанувати свій дар. Козаки-характерники були цілителями, радниками, лікарями, геніальними полководцями, передбачали майбутнє. Вони все життя тренувалися та розвивали свій дар. У народі вважали, що всі українські гетьмани й отамани були характерниками й мали надздібності.

Іван Сірко – легендарна постать в історії козацтва, вважався найславетнішим козаком-характерником. Згідно з легенда та переказами Сірко вмів перетворюватися на вовка, дерево, передбачав майбутнє, наводив морок на ворогів, що допомогло йому не програти жодної битви. В Україні налічується 1506 осіб, які носять це прізвище.

– легендарна постать в історії козацтва, вважався найславетнішим козаком-характерником. Згідно з легенда та переказами Сірко вмів перетворюватися на вовка, дерево, передбачав майбутнє, наводив морок на ворогів, що допомогло йому не програти жодної битви. В Україні налічується 1506 осіб, які носять це прізвище. Іван Золотаренко – державний діяч гетьманської України, який славився надзвичайними здібностями. За переказами, під час його похорону гримів грім і блискавка влучила в церкву, де було його тіло, що згоріло вщент разом із церквою. В Україні на сьогодні налічується 1215 носіїв цього прізвища.

– державний діяч гетьманської України, який славився надзвичайними здібностями. За переказами, під час його похорону гримів грім і блискавка влучила в церкву, де було його тіло, що згоріло вщент разом із церквою. В Україні на сьогодні налічується 1215 носіїв цього прізвища. Козак Мамай – найвідоміший козак-характерник, що вмів передбачати майбутнє. Це збірний ідеалізований образ казкаря-мандрівника, якого оспівував український народ у своїх піснях. Наразі в Україні 1741 особа носить таке прізвище. Найбільше воно розповсюджене на Сіверщині.

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