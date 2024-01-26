Ваші предки належали до української еліти, якщо прізвище звучить так: перевірте своє

Кожне українське прізвище має свою історію походження і може багато розповісти про традиції, побут та культуру наших предків. Є родові імена, що перейшли із прізвиськ, є такі, що давалися за приналежністю до місця проживання. А є прізвища, які отримувала українська інтелігенція – люди, що належали до медиків, педагогів та мистецтва. Розповідаємо, посилаючись на роботу Юліана Редька, які прізвища отримували представники еліти.

Які прізвища отримували лікарі та знахарі

Мовознавець Юліан Редько провів велике дослідження українських родових імен, яке згодом описав у своїй книзі "Сучасні українські прізвища". Зокрема, він досліджував походження прізвищ української інтелігенції.

Науковець прослідкував, що раніше лікарською справою в Україні займалися переважно жінки. А ще було розповсюджене цілительство – поєднання народної медицини та сільської магії. Цією справою також займалися чоловіки. Звідси походять прізвища Гадал та Ворожко.

Стосовно прізвища Медик, як говорить сам мовознавець, його досить важко відстежити, бо воно походить з латинської мови. Але таке прізвище могли давати лише людям з медичною освітою, які не мали стосунку до народної медицини чи знахарства.

Яке походження прізвищ у педагогів та людей мистецтва

Освітяни мали відповідні прізвища: Шкільник, Школяр, Школик, Шкільнюк, Школун. Також є прізвища людей, які вже працювали не в початкових школах, а в так званих бурсах, де викладалися науки вищої школи. Це такі рідкісні родові імена як Логік, Філософ, Книжник.

Люди, що були зайняті мистецтвом, отримували прізвища Маляр, Малярик та Маляренко. Є й такі, які отримували саркастичні прізвиська, бо були не дуже майстерними у своїй справі. В народі їх жартома називали Богомаз, Богомазюк, ці прізвиська потім перейшли у прізвища.

Всі, хто тим чи іншим чином був пов’язаний з музикою, а в тогочасній Україні це були зазвичай церковні півчі, отримували прізвища Співак та Півець. Люди, які були диригентами у хорі, мали родові імена Регент і Регенчук.

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