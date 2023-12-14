Ваші предки точно були багатіями: які прізвища належали заможним українцям

Ким були ваші предки часто можна визначити за прізвищами. Є прізвища, які вказують, що в роду у вас були "церковні" люди, за прізвищами можна зрозуміти до якого стану чи чину належали ваші предки, чи були серед них козаки, військові, дворяни. Відповідні прізвища отримували українці, яких вважали кмітливим та розумними

У своїй книзі "Сучасні українські прізвища" мовознавець Юліан Редько наводить приклади українських прізвищ, які давали заможним людям. По деяким з них одразу незрозуміло, що вони належали саме багатим людям. Також він розповідає, де такі прізвища були найпоширенішими.

Серед прізвищ для "багатіїв":

Багач (Богач).Від нього утворилися такі прізвища, як Богачевич, Богачевський, Богатчук, Богатирський, Багацький та Богачишин. Найбільше поширене прізвище Багач було у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій та Івано-франківській областях.

Дука - синонім слова "багатій". Від нього утворилося прізвище Дученко.

Дідич. Так називали багатія, який володів цілим селом. Таке прізвище найбільш поширене у Київській, Львівській та Івано-Франківській областях.

Скоробогатий чи Скоробогацький – так називали людей, які могли швидко розбагатіти.

Кармазін. Як стверджує мовознавець прізвище походить від назви дорогого іноземного, скоріш за все, англійського сукна. Володіти ним могли володіти виключно багатії. Крім того, Кармазінами називали також багату козацьку старшину.

Фалендиш – ще одне прізвище, пов'язане з володінням сукна. У перекладі з німецької — це "найкраще лондонське сукно", яким також раніше могли володіти лише багаті люди.

Знати — таке прізвище отримували представники знаті.

Шляхетка та Шляхтич — походять від колишніх прізвиськ, що стали прізвищами.

Мостіпан і Мастіпан. Шляхту називали "його милість пан", польською це звучало як "miscipan, mospan" Спочатку це були прізвиська, які потім також стали прізвищами.

Панич, Панчик, Паник, Панонько, Паночко, Панця, Панів – ці прізвища, які походять від слова "пан" і свідчили про статус та багатство.

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