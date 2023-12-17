Ваші предки віяли вітри та робили завірюхи: які українськи прізвища відображають погодні явища

Українські прізвища, які виникли від назв погодних умов та кліматичних явищ

Однією з особливостей стародавнього українського світогляду є поєднання християнських релігійних уявлень із язичницькими віруваннями, взаємопереплетіння елементів анімізму, фетишизму і тотемізму.

Давні українці вірили в наявність душі чи духу в речах та явищах навколишнього світу, в природних явищах, таких як грім, блискавка, дощ, град та інше.

Найпоширеніші природні явища, як то буря, вітер, веселка, дощ, град, гроза, година, завірюха, зима, зірка, зірниця, зоря, мороз, негода, роса, сльота, спека, хмара, холод були джерелом для утворення прізвиськ, а потім і прізвищ людей.

Про це пише Валентин Лученко в Етимологічному словнику українських прізвищ, такі прізвища автор називає "кліматонімічними".

Українські прізвища, утворені від назв погодних явищ:

Від бурі пішли такі прізвища як Буренюк, Бурюк, Бурій, Бурієнко, Буренко, Бурченко.

Від вітру - Вітряний, Вітрук, Вітренко.

Від веселки - Веселко, Весельченко.

Дощ ліг в основу прізвищ Дощук, Дощенко.

Від граду пішли прізивща Градов, Градський, Граденко, Градовенко.

Від грози Грозюк, Грозенко.

Година в основі прізвищ Годинюк, Годиняк, Годинчук, Годиненко.

Від завірюхи пішли Завірющенко.

Від зими утворилися прізвища Зименюк, Зимюк, Зименко, Зимченко.

Від зірки утворилися Зірко, Зіренко, Зірченко, Зірчук, Зірчак.

Від зірниці - Зірниця, Зірниченко, Зірнюк.

Зоря лежить в основі прізвищ Зоряний, Зоренюк, Зорук, Зоренко.

Мороз - Морозко, Морозов, Морозюк, Морозенко.

Негода - Негодюк, Негоденко.

Від роси пішли Росюк, Росяк, Росенко, Росиченко.

Від сльоти утворилося Сльотенко, від спеки - Спеченко.

Хмара стала Хмарук, Хмаренко.

Холод став Холоднюк, Холодняк, Холодний, Холодян, Холозян, Холоденко.

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