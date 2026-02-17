Які тренди 2016 року повертаються в моду / © pexels.com

Замість того, щоб кидатися за новинками в магазини, спершу загляньте у власну шафу — велика ймовірність, що у вас уже є речі, які невдовзі стануть справжнім хітом. Така циклічність моди не лише економить кошти, а й допомагає практикувати свідоме споживання, зменшуючи потребу постійно оновлювати гардероб.

Основні елементи 2016 року

Багато трендів, які підкорили моду у 2016 році, знову з’являються у колекціях дизайнерів і на стрічках модних блогерів. Ось що з минулого десятиліття може стати вашим стильним акцентом сьогодні.

Чокери

Щільні прикраси на шию, що пережили ренесанс із 90-х, 2016 року стали справжнім бумом. Від тонких, майже непомітних стрічок до широких оксамитових моделей із металевими елементами або кулонами — чокери доповнювали будь-який образ. Сьогодні вони повертаються у більш витонченому, мінімалістичному вигляді, часто як частина багатошарових композицій. Скомбінуйте чокер із елегантним вирізом на сукні або сорочкою з розстебнутими ґудзиками, щоб створити акцент на декольте.

Бомбери

Спочатку елемент військової форми, а згодом символ субкультур, куртки-бомбери у 2016 році стали повсякденним гардеробним мастхевом. Їх носили зі штанами, спідницями, а іноді й поверх суконь. Сьогодні бомбери знову актуальні: оверсайз або приталені, атласні, замшеві чи з нашивками, вони ідеально підходять для спортивно-шикарних або кежуал-комбінацій.

Відкриті плечі

Сукні та блузи з оголеними плечима («cold shoulder») додавали легкості й жіночності образу. Ця тенденція, пов’язана з літнім відпочинком і вечірками, знову з’являється у весняно-літніх колекціях. Відкриті плечі добре поєднуються з джинсами або легкими спідницями-міді, створюючи сучасний, невимушений стиль.

Сукні-комбінації

Легкі сліп-дреси (від англ. slip dress), схожі на нічні сорочки, були популярні 2016 року для багатошарових образів. Їх носили поверх футболок або водолазок, створюючи розслаблений, але стильний вигляд. Сьогодні ця тенденція повертається з новими текстурами і кольоровими комбінаціями, роблячи сліп-дреси універсальним елементом гардероба.

Джинс із аплікаціями

Джинсовий одяг із нашивками, вишивками, значками або ефектом «дистрес» символізував індивідуальність. Від курток до спідниць — декор перетворював простий денім на унікальний елемент гардероба. Сьогодні ця стилістика знову в тренді: старі джинси можна оновити самостійно, додавши сучасні декоративні акценти.

Оксамит

Розкішний оксамит, який асоціюється з вечірньою елегантністю, 2016 року проник у повсякденний гардероб. Сукні, топи, штани та аксесуари з оксамиту додають глибини і шику образу. Тканина з м’яким блиском і приємною текстурою повертається як у вечірні, так і в денні лукі, особливо у холодну пору року.

Широкі штани

Противагою скінні-джинсам стали широкі штани, кюлоти та палаццо. Вони поєднують комфорт і елегантність, створюючи легкий струмливий силует. Тенденція вільного крою зберігає актуальність і сьогодні, пропонуючи стильні та зручні варіанти для будь-якого образу.