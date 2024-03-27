Важливий інструмент для встановлення дат загадкових подій: як повні сонячні затемнення допомагають історикам

Повне сонячне затемнення станеться 8 квітня 2024 року. Такі явища завжди відбуваються за точним графіком, який можливо розрахувати на сотні років вперед. Але мало хто здогадується, що повні сонячні затемнення допомагають дослідникам встановлювати дати загадкових подій.

Повні сонячні затемнення протягом багатьох століть заворожували і лякали людство. Як пишуть в журналі The Universe. Space. Tech, історики знаходять в архівах чимало згадувань про те, "як день перетворився на ніч" або "Місяць поглинав Сонце". Це стало поштовхом до нових досліджень.

Сьогодні ми знаємо, що повне сонячне затемнення — це астрономічне явище, коли Місяць проходить між Сонцем та Землею, чим повністю закриває вид на денне світило для певної частини нашої планети. Проте в давнину люди про це не здогадувалися. Хоча мислителі різних часів і думали, що сонячному затемненню є логічне пояснення. Наприклад, 648 року до нашої ери давньогрецький поет Архілох писав: "Немає нічого дивного, неможливого чи чудесного у тому, що бог серед богів Зевс зробив ніч із полудня, сховавши світло осяйного Сонця".

Археоастрономія та сонячні затемнення

Археоастрономія, або астроархеологія, використовує наукові астрономічні записи про те, коли відбувалися ключові історичні події. І саме повні сонячні затемнення є найважливішими з усіх астрономічних явищ, оскільки їх люди можуть спостерігати в конкретному місці і в конкретний час.

В давнину точні дати стародавніх спостережень за затемненнями визначалися з урахуванням часу дня (наприклад, ранок, день, вечір), пори року та інших астрономічних факторів. Так давньокитайські тексти містять записи про сонячне затемнення, яке відбулося на світанку, і допомагають точно визначити час початку правління імператора Ї-ван I.

Один із найдавніших записів про сонячне затемнення датується приблизно лютим-березнем 1222 року до нашої ери. Він був знайдений на глиняній табличці з Угаріту (давнє місто в сучасній Сирії). Саме завдяки цьому запису історики змогли точно визначити, коли зникло це місто.

Звичайно, точне передбачення майбутніх сонячних затемнень, як і аналіз історичних спостережень, потребують досить складних обчислень. Через вплив гравітаційних сил переміщення Сонця, Землі та Місяця непостійне, а тому точний прогноз зробити досить важко. Наприклад, приблизно на 18 мікросекунд на рік збільшується тривалість земного дня. Здається, це зовсім мало. Але така зміна впливає на точність датування історичних подій.

Щоб зберегти точність у дослідженнях ці зміни потрібно враховувати. А ці дослідження допомагають нам краще зрозуміти як свою історію, так само й історію всієї планети.

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