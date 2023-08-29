Важливий момент: як часто потрібно чистити пральну машину від накипу

Пральну машину потрібно чистити від накипу, хоча про цей момент часто забувають.

Чому важливо регулярно чистити пральну машину від накипу

Регулярний догляд любить будь-яка техніка, а якщо ігнорувати появу забруднень всередині пральної машини, вона вийде з ладу передчасно.

Додатково накопичення вапняного нальоту на нагрівальних елементах знижує ефективність техніки, адже вона витрачає більше енергії для нагрівання води. Якщо регулярно чистити барабан від накипу, можна заощадити електроенергію.

Залишки нальоту на нагрівальних елементах та барабані можуть також позначитися на якості прання. Завдяки очищенню пральної машини можна запезпечити чистоту білизни, вберегти її від неприємних запахів та появи додаткових плям.

Як часто потрібно чистити пральну машину від накипу

Частота видалення вапняного нальоту залежить від різних факторів, але в середньому спеціалісти рекомендують проводити процедуру раз на 3-6 місяців. Щоб вирахувати більш точно, звертають увагу на частоту експлуатації пральної машини і жорсткості води.

Існує чимало способів видалення накипу з пральної машини. При цьому можна використовувати і деякі народні засоби. Зокрема, з накипом чудово справляються лимонна кислота і оцет. Варто запустити пральну машину без білизни, додавши в барабан засіб для очищення. Після завершення процедури важливо додатково видалити залишки засобів від накипу. Для цього спеціалісти радять запускати режим полоскання без завантаження білизни.

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