Важливо внести вже зараз: одне відро під кущ — і аґрус буде всипаний ягодами

Аґрус потрібно підживлювати не лише під час квітіння, але й в період активного дозрівння ягід. Саме в цей час чагарник потребує найбільшої кількості поживних речовин.

Фахівці стверджують, що в червні для підживлення аґрусу найкраще підходить мінеральне добриво. Приготувати його можна самостійно. При цьому підгодувати таким підживленням чагарник потрібно всього лише один раз.

Для приготування розчину розведіть у 12-15 л води 10 г азотного, 20 г фосфатного та 15 г калійного добрива. Ретельно перемішайте суміш, а потім внесіть під кущ. Цього об'єму розчину вистачить на один чагарник. Тому, за потреби, потрібно одразу приготувати кілька порцій.

В зазначений період, кажуть спеціалісти, не варто використовувати якісь додаткові підживлення. Адже надлишок корисних речовин в ґрунті може також негативно вплинути на стан кущів аґрусу.

Завдяки такому простому мінеральному підживленню можна збільшити врожайність одного куща вдвічі, а то й втричі. При цьому самі ягоди також стають більшими, соковитішими і значно солодшими.

Зверніть увагу, щоб ваш аґрус давай великий урожай потрібно також підібрати правильне місце для його вирощування. Цей ягідний чагарник полюбляє сонячну сторону, тому що в тіні ягоди дрібнішають, стають більш кислими, а згодом можуть взагалі пропасти.

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