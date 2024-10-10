Важливо зробити це вже зараз: навіщо клеїти на вікно шматок пінопласту — результат вас здивує

Зазвичай у кожному домі після придбання техніки залишаються шматки пінопласту. Не поспішайте їх викидати.

Попри те, що пінопласт може видавати неприємні звуки та виглядати не надто естетично, не поспішайте його викидати, особливо перед зимою. Ось що краще зробити: покладіть шматки пінопласту в глибоку ємність, залийте ацетоном та добре перемішайте.

Реакція почнеться негайно, і пінопласт швидко перетвориться на речовину, схожу на жувальну гумку. Ця субстанція стане надійним та ефективним герметиком, який допоможе вам за короткий час закрити всі щілини у вікнах та утеплити їх до зими.

Цей метод підходить не лише для дерев'яних, але й для пластикових вікон, якщо крізь них проходить холод через щілини.

З яких причин може дути з пластикового вікна

Як і чим можна утеплити вікна / Фото: Фото з відкритих джерел

З часом пластикові вікна можуть почати пропускати повітря. Це може відбуватися через кілька причин:

Новобудова може призвести до зміщення рами, що створює щілини;

Деякі деталі, як утеплювач, можуть зношуватися;

Невчасний або відсутній догляд за вікнами також впливає на їхню герметичність.

Як утеплити вікна, щоб не дуло: ще кілька перевірених способів

Перед тим, як утеплювати вікна, необхідно визначити місця, звідки проникає холод. Найкраще для цього використовувати тактильний метод – обмацати вікна по всьому периметру. Там, де відчуєте прохолоду, потрібно ущільнити. Також можна використати запалену свічку або сірник – полум'я буде хитатися від протягу.

Щоб утеплити вікна на зиму, можна скористатися такими методами:

Заклеїти стики віконної рами малярним скотчем – старий і перевірений спосіб;

Наклеїти теплозберігальну плівку на скло – ефективний варіант для утеплення;

Заповнити щілини підручними матеріалами, такими як розмочена тканина або газета.

Не забудьте ретельно вимити вікна перед утепленням, щоб до кімнати проникало більше сонячного світла, яке додатково обігріватиме оселю. Також знежирте всі поверхні, де проводитимуться роботи, щоб матеріал краще тримався.

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